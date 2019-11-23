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كُتّاب وآراء
"الشاب قادر" يختار "نادية" عنوانا لأغنيته الجديدة
يستعد الفنان الشاب قادر لطرح أغنية جديدة ستحمل عنوان "نادية"، بتاريخ 12 دجنبر المقبل.
الأغنية هي ثمرة تعاون بين الفنان و"الديجي أيمن"، وتدخل في إطار تحضيرات الشاب قادر لألبومه الجديد الذي سيطلقه في ماي 2020.
يذكر أن ثلاث أغان من الألبوم المذكور متاحة، بالفعل؛ فإضافة إلى أغنية نادية، نجد أغنية "أش بيك"، بالتعاون مع "الديجي أيمن، وأغنية "قولي لي"، وهي ثمرة التعاون مع الفنان "مهدي زيوش".
والشاب قادر، أو قويدر مرابط، هو من مواليد عام 1966، في وهران، "حيث يعتبر أول من قدم نوعا عصريا جديدا لفن الراي في فرنسا، ويظل فنانا متفردا بطابعه المتميز؛ بينما يعترف الكثيرون بأنه مغنّ ومؤلف موسيقي مبدع ورائد في موسيقى الراي العصري، أو ما يعرف أيضا بالراي بوب أو الراي بور"، وفق بلاغ صادر عن إدارة أعمال الفنان.