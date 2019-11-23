مسرحية فرنسية تُحرز جائزة مهرجان الرواد بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

حصلت فرقة Association Théâtre de Personne من فرنسا، ليلة السبت، على الجائزة الكبرى لمهرجان الرواد الدولي للمسرح بمدينة خريبكة في دورته السابعة المنظمة تحت شعار "نمشيو نتفرجو في المسرح".

ونالت الفرقة الفرنسية الجائزة الكبرى، التي حملت اسم الفنان الراحل "صلاح الدين الهليل"، عن عملها المسرحي "l’homme aux tartelettes"، في إطار المسابقة الرسمية التي شاركت فيها أيضا مسرحية "بلا مخرج" لفرقة صوفي للفنون الأدائية من مصر، ومسرحية "الكُرنة" لفرقة عشاق المسرح القادمة من مدينة برشيد، ومسرحية "لمزابية" لفرقة الأخوة للفنون والثقافة بخريبكة.

وعادت جائزة أحسن تشخيص "ذكور" للشاب Fabio Godinho عن دوره في مسرحية "l’homme aux tartelettes"، إلى جانب الشابة بتينة حساني التي نالت جائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسرحية "المزابية"، وهو العرض المسرحي ذاته الذي حصل على جائزة أحسن نص مسرحي، فيما نالت مسرحية "بلا مخرج" لفرقة صوفي للفنون الأدائية من مصر جائزتيْ "لجنة التحكيم" و"أحسن إخراج".

وعن النتائج المذكورة، قال المؤلف والمخرج المسرحي بوسرحان الزيتوني، رئيس لجنة تحكيم المسابقة، إن "لجنة التقويم تثمن كل المسرحيات، وتشد على أيدي مبدعيها"، مشيرا إلى أن "اللجنة سجّلت الاختلاف في المستوى العام للعروض ومشاهدها واتجاهاتها ومصادر مواردها البشرية بين تكوين أكاديمي واحترافي وعصامي، مما صعب على اللجنة عملية التقويم، وضيّق مساحات المعايير".

وأضاف المتحدث ذاته أن "اللجنة تؤكد أن النتائج التي خلصت إليها هي نتاج تقديرها الخاص، وتلقيها وتفاعلاتها وتوافقاتها الداخلية، وهي نتائج لم ولن تقلل من أي عرض أو إبداع"، مشدّدا على أن "اللجنة توصي الجهة المنظمة بإلغاء الجوائز في الدورات المقبلة لأنها تخلق جوا مشحونا، ومن الأفضل جعل المهرجان لقاء لتبادل الخبرات بين المبدعين".

وعرف حفل اختتام المهرجان، المنظم من طرف جمعية الرواد، بدعم من المجمع الشريف للفوسفاط وAct4Community، وبتعاون المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة والثقافة والمجلس الجماعي لخريبكة، (عرف) تكريم الفنّانين الحسن ياسين وعلي شهيب.