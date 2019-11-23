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الرئيسية | فن وثقافة | مهرجان بشفشاون يكرم مجهودات الفنانة شامة الزاز

مهرجان بشفشاون يكرم مجهودات الفنانة شامة الزاز

مهرجان بشفشاون يكرم مجهودات الفنانة شامة الزاز
هسبريس - و.م.ع
السبت 23 نونبر 2019 - 13:16

انطلقت مساء الجمعة، بمدينة شفشاون، فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان الوطني للتراث الجبلي، بتكريم الفنانة شامة الزاز، نجمة الشمال وأيقونة الطقطوقة الجبلية.

وتسلمت الفنانة شامة الزاز خلال هذا الحفل الفني البديع لوحة فنية، عبارة عن بورتريه، إضافة إلى عدد من الهدايا والاستحقاقات تكريما واعترافا بمسارها الفني، والذي بصمته بتميز في هذا النوع من التراث الجبلي الغنائي، حيث أدت بالمناسبة مجموعة من العيوط الجبلية المعروفة محليا باسم "أعيوع".

وتعتبر الفنانة شامة الزاز من أبرز الفنانات المغربيات اللواتي ساهمن في المحافظة على هذا النوع الفني الغنائي الجبلي التراثي العريق على مدى عقود، بفضل ضبطها لمقامات "أعيوع" على اختلاف أوزانها بين مناطق جبالة.

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