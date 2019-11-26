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كُتّاب وآراء
ندوة تكرم العلامة الراحل بنشريفة بكلية عين الشق
ينظم مختبر البحث في الثقافة والعلوم والآداب العربية وشعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق ووحدة الدكتوراه في الأدب الشعبي، بشراكة مع المركز الدولي لخدمة اللغة العربية بمراكش، ندوة علمية دولية مهداة إلى روح الدكتور محمد بنشريفة، في موضوع: "العلامة محمد بنشريفة في خدمة الجامعة المغربية"، بتاريخ 27 و28 نونبر الجاري، وذلك بمدرج أبي شعيب الدكالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق-الدار البيضاء.
ويأتي اختيار العلامة محمد بنشريفة، وفق بلاغ للمنظمين توصلت به هسبريس، ترسيخا لثقافة الاعتراف وتقديراً لجهود الرجل الدؤوبة في سبيل صيانة وحفظ التراث المغربي الأندلسي ترجمة وتحقيقا ودراسة.
وستستهل فعاليات هذا اللقاء بكلمة رئيسة جامعة الحسن الثاني، عواطف حيار، فكلمة رئيس مقاطعة عين الشق، عبد المالك لكحيلي، ثم كلمة عن اللجنة المنظمة يلقيها عبد الإله تزوت، لتنطلق بعد ذلك الجلسات العلمية.