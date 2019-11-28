كتاب مغاربة ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد

هسبريس - و.م.ع

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب القائمة الطويلة لفرعي "التنمية وبناء الدولة" و"الفنون والدراسات النقدية"، في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 - 2020، ضمنها سبعة مؤلفات لكتاب مغاربة.

وأفادت الجائزة في بيان، أن الفرعين يضمان 21 عملا من أصل 411 مؤلفا؛ تقدم بها كتاب ومبدعون من مختلف البلدان العربية.

وأوضح المصدر ذاته أن القائمة الطويلة لفرع التنمية وبناء الدولة اشتملت على 11 عنوانا، تم اختيارها من أصل 223 عملا مشاركا، ضمنها عملان لكاتبين مغربيين هما "أزمة القراءة والثقافة في المغرب والعالم العربي /محاولة في تشخيص الداء ووصف الدواء/" لمؤلفه محمد بوسلام، والصادر عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر عام 2017، و"ابن رشد وبناء النهضة الفكرية العربية" للكاتب عزيز الحدادي، والصادر عن منشورات دار ما بعد الحداثة عام 2017.

أما فرع الفنون والدراسات النقدية فقد ضم 10 أعمال تم اختيارها من أصل 188 عملا، منها خمسة مؤلفات لكتاب مغاربة وهي "الممكن المتخيل: المرجعية السياسية في الرواية " للكاتب عبدالرحمن التمارة والصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2019، وكتاب "محاكاة جون بارث لشهرزاد: ألف ليلة وليلة في المتخيل الأمريكي ما بعد الحداثي" للكاتب لحسن بن اعزيزة، والصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع 2017، و"الذاكرة في الحكي الروائي: الإتيان إلى الماضي من المستقبل" للكاتب عبد الرحيم جيران، الصادر عن دار الكتاب الجديدة المتحدة 2019،

كما اشتملت القائمة الطويلة لهذا الفرع على "الشعر وأنسنة العالم" للكاتبة حورية الخمليشي، والصادر عن كل من منشورات ضفاف ودار الأمان ومنشورات الاختلاف 2018، و"النص والاختلاف: هرمينوطيقا الصورة الإلهية عند ابن عربي" للكاتب محمد أمعارش، والصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع عام 2017.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القائمة الطويلة للفرعين ضمت أعمالا أخرى لكتاب من السعودية والعراق والبحرين ولبنان وتونس ومصر والجزائر.

يذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب ستعلن في الأسابيع المقبلة بقية القوائم الطويلة لفروع الجائزة.