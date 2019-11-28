البوريقي يغازل حبيبته في "أحبك حتى الجنون"

هسبريس من الرباط

بعيداً عن موجة الأغنية الشبابية، يستعد الفنان مراد البوريقي لطرح أغنية رُومانسية جديدة بعنوان "أحبك حتى الجنون"، تحت إشراف ادريسي العربي.

وأطلق مراد الشريط الترويجي للأغنية عبر القناة الرسمية لشركة الإنتاج "زووم 7" على "يوتيوب"، فيما قام بتصوير أحداث "الفيديو كليب" الذي سيطرحه نهاية الشهر الجاري بمدينة طنجة.

وقال خريج برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" إنه يرفض، منذ بداية مسيرته الفنية، البحث عن "البوز"، ويحرص على اختيار أعماله بدقة ولو تطلب ذلك منه مدة أطول، عوض تقديم أعمال تسيء إلى مساره، موضحاً أنّه يسعى من خلال اختياراته الغنائية إلى إرضاء أذواق جمهوره المتعطش للألحان والكلمات الجميلة، والطربية، لأنه كان دائما متيما بحب الطرب والارتقاء بذوق الجمهور.

ويسعى الفنان المغربي إلى العودة بقوّةٍ عبر تقديم مجموعة من الأغاني، بعد أغنيته الأخيرة "زينك خطار"، كما سيقوم بتصوير أغنية "عاشقين سهر الليالي"؛ وهي من ألحان عاصي الحلاني.

وأورد البوريقي أنّه رغم الاهتمام الذي يوليه الإعلام للفنانين المغاربة، خاصة الشباب منهم، إلا أنّ قلة شركات الإنتاج في المغرب تدفع العديد من الشباب إلى العمل ليل نهار من أجل طرح أغانٍ بشكل مُستمر.

وعن رأيه في مسابقات اكتشاف المواهب، قال الفنان المغربي إن "هذا النوع من البرامج له سلبيات بقدر ما له إيجابيات؛ بالنظر إلى العقود الاحتكارية التي تقيد صاحبه لسنوات عديدة، لكنه يربح حب الناس".

ويعد مراد البوريقي من الفنانين المغاربة الشباب الذين يتوفرون على قدرات صوتية كبيرة، خصوصا في الغناء الطربي، وقد اكتسب شهرة كبيرة في المغرب والوطن العربي، واستطاع أسر قلوب المعجبين به بصوته خلال مشاركته في النسخة الأولى من برنامج "ذا فويس".