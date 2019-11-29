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الرئيسية | فن وثقافة | "نساء الجناح ج" يحصد الإعجاب بمهرجان القاهرة

"نساء الجناح ج" يحصد الإعجاب بمهرجان القاهرة

"نساء الجناح ج" يحصد الإعجاب بمهرجان القاهرة
هسبريس من الرباط
الجمعة 29 نونبر 2019 - 14:38

أعرب المخرج المغربي محمد نظيف عن سعادته بردود الفعل الإيجابية من قبل الجمهور والنقاد الذين حضروا لمشاهدة فيلمه "نساء الجناح ج"، الذي يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 41.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية، اعتبر نظيف أن القضايا التي عالجها الفيلم، الذي تناول تيمة الاكتئاب الحاد، "مغامرة"، موردا أنه حاول تقديم فيلم "يتناول قضايا جدية في تيمته، وفي الوقت نفسه يكون ملائما للجمهور، وهو ليس فيلما موجها ضد الرجال فقط، ولكن أيضا ضد الأمهات، في ظل وجود شخصيتين في الفيلم شعرتا بخيانة من قبل الأم".

وكشف نظيف أن الفيلم استغرق خمسة أعوام، منها عامان في كتابة السيناريو، وآخران للبحث عن التمويل الذي كلف ما يقرب من 600 ألف دولار، موردا أنه تم الحصول على دعم من المركز السينمائي المغربي يعادل تقريبا نصف التكلفة.

وفي حديثه عن السينما المغربية، شدد المخرج المغربي على أنها تعيش طفرة حقيقية منذ 15 سنة على مستوى إنتاج الأفلام من حيث الكم والكيف، معتبرا أن إنتاج الأفلام لا يمثل في حد ذاته أزمة كبيرة لوجود ما يسمى الإنتاج المشترك، مؤكدا أن مشكلة التوزيع مطروحة خصوصا في العالم العربي.

وتدور أحداث شريط "نساء الجناح ج" حول ثلاث مريضات وممرضة في جناح للطب النفسي بالدار البيضاء في المغرب، من أعمار وخلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهن معاناتهن وتتشكل بينهن روابط صداقة قوية، فيساعدهن تسللهن ليلا إلى الخارج في العودة شيئا فشيئا إلى الحياة.

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