لقاء ببيروت يستحضر مسار الراحلة المرنيسي

هسبريس من الرباط

استحضر لقاء ثقافي ببيروت المسار الفكري لعالمة الاجتماع المغربية الراحلة فاطمة المرنيسي، حيث تم تسليط الضوء على تجربتها في الدفاع عن قضايا المرأة والمجهودات التي بذلتها لتحسين أوضاعها.

اللقاء الذي نظمه المجلس العربي للعلوم الاجتماعية يهدف، وفق القائمين عليه، إلى التعريف بمسار شخصية المرنيسي من خلال التطرق إلى المقاربة التاريخية التحليلية التي وظفتها في قراءة كتب التراث الإسلامي والفقه من أجل فهم وضعيات النساء في الماضي ومحاولة الإجابة عن أسئلة الحاضر، وكذا من خلال المقاربة الميدانية التي اعتمدتها الراحلة، وتقنيات البحث السوسيولوجي التي وظفتها في دراسة واقع ومشاكل فئات عريضة من النساء المغربيات.

وقد تم خلال اللقاء، الذي عرف مشاركة أسماء بنعدادة، أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، وادريس كسيكس، مدير مركز "ايكونوميا" للبحث في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والتدبيرية، عرض شريط وثائقي يؤرخ لمسار الباحثة وترافعها من أجل كرامة المرأة، بحضور ثلة من المفكرين والباحثين من بلدان عربية.

يذكر أن الراحلة فاطمة المرنيسي، التي أسست مبادرة جمعوية من أجل حقوق المرأة تحت اسم "قوافل مدنية"، وساهمت في إطلاق تجمع "نساء، أسر، أطفال"، صدرت لها العديد من الكتب باللغة الفرنسية وترجمت إلى لغات عديدة، من بينها العربية والإنجليزية، من أهمها "الحريم السياسي"، و"هل أنتم محصنون ضد الحريم؟"، و"ما وراء الحجاب"، و"الإسلام والديمقراطية"، و"شهرزاد ترحل إلى الغرب"، و"أحلام الحريم".