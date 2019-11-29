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كُتّاب وآراء
أكاديمية المملكة تستقبل الأوبرا الوطنية لبلاد الغال
أعلنت أكاديمية المملكة المغربية أنها ستستقبل، في الـ4 من دجنبر المقبل، الأوبرا الوطنية لبلاد الغال، التي ستقدم حفلا موسيقيا استعراضيا.
وأوردت الأكاديمية، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، توصلت به هسبريس، أن الأوبرا، تحت قيادة دافيد آدام، ستقدم أول عرض لها بالمغرب، بعنوان "سفر إلى فيينا".
وستأخذ الأوركسترا الوطنية لبلاد الغال الجمهور في سفر من باريس إلى ڤيينا، من خلال برنامج لمجموعة الأوبرا يسلط الضوء على المغنية ماري اليزابيت ويليامز، وسيحيل الحضور على قاعات الرقص المتلألئة بڤيينا خلال القرن التاسع عشر، مع رقصتي الفالس والبولكا، يقول البلاغ.