باحث يرصد الصورة الفنية في شعر صحراء المغرب

هسبريس من الرباط

أصدر الباحث أبوبكر أولياس مؤلفا جديدا بعنوان "الصورة الفنية في شعر الصحراء المغربية من منتصف القرن التاسع عشر إلى أواخر القرن العشرين"، بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وجاء في تقديم المؤلف الجديد أن "هذا الكتاب هو في الأصل عبارة عن رسالة جامعية نال بها المؤلف دبلوم الدراسات العليا تحت إشراف الدكتور عباس الجراري، ويسعى من خلاله الباحث إلى أن يعرف جمهور القراء والدارسين بنصوص شعرية أفرزتها قرائح العديد من شعراء أقاليمنا الجنوبية، والتي عبروا من خلالها عن المعاناة التي عاشها أبناء الصحراء المغربية من جراء تصرفات وممارسات الوجود الاستعماري الإسباني".

وأضاف المصدر ذاته أن "تلك المعاناة كان لها أكبر الأثر في توجيه عجلة الشعر العربي بتلك الربوع نحو الدعوة للمقاومة وفضح أساليب المستعمر ومناوراته، وهي دعوة تنطلق من الثوابت الأساسية التي درج عليها ساكنة أقاليمنا الجنوبية منذ أحقاب بعيدة والتي لا تزداد مع الأيام إلا متانة ورسوخا".

وتناول الباحث أبوبكر أولياس في هذا العمل الأكاديمي بالدراسة والتحليل "أنواع الصورة الفنية عند شعراء الصحراء المغربية؛ كالصور الإحيائية المتمثلة في صور الأطلال والناقة والمرأة...، وكذلك الصور الإيحائية وهي صور وطنية تنبعث من وجدان الشاعر الصحراوي لتعبر عن حقائق عاينها وتجارب عاشها، فكان همه الدفاع عن حوزة البلاد والتغني بأمجاد الوطن المغربي كصورة الجهاد وصورة المسيرة الخضراء وصورة العرش".

وأشار تقديم الكتاب إلى أن "ما يثير الانتباه في هذه الصور الفنية هو متانة اللغة وجزالة العبارة عند هؤلاء الشعراء الصحراويين، وتمكنهم من العربية وسعة معرفتهم بأشعار فطاحل الشعر العربي الجاهلي منه والعباسي، مما يظهر أن القصيدة الشعرية في الجنوب المغربي مبنية على مقومات القصيدة العربية العمودية، بما في ذلك المحافظة على المقدمات الغزلية وعلى الروح الإسلامية وما يفرضه من طقوس دينية".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذا الشعر، الذي وظفه الأستاذ أولياس في مؤلفه المذكور، يمكن اعتباره وثيقة تاريخية شاهدة على ارتباط سكان الأقاليم الجنوبية وقبائلها المجاهدة بملوك الدولة المغربية، وخير برهان وأوضح حجة على إثبات رسوخ أواصر البيعة الشرعية بين أبناء الصحراء المغربية والعرش العلوي المجيد".