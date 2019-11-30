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الرئيسية | فن وثقافة | باحث يرصد الصورة الفنية في شعر صحراء المغرب

باحث يرصد الصورة الفنية في شعر صحراء المغرب

باحث يرصد الصورة الفنية في شعر صحراء المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 30 نونبر 2019 - 10:05

أصدر الباحث أبوبكر أولياس مؤلفا جديدا بعنوان "الصورة الفنية في شعر الصحراء المغربية من منتصف القرن التاسع عشر إلى أواخر القرن العشرين"، بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وجاء في تقديم المؤلف الجديد أن "هذا الكتاب هو في الأصل عبارة عن رسالة جامعية نال بها المؤلف دبلوم الدراسات العليا تحت إشراف الدكتور عباس الجراري، ويسعى من خلاله الباحث إلى أن يعرف جمهور القراء والدارسين بنصوص شعرية أفرزتها قرائح العديد من شعراء أقاليمنا الجنوبية، والتي عبروا من خلالها عن المعاناة التي عاشها أبناء الصحراء المغربية من جراء تصرفات وممارسات الوجود الاستعماري الإسباني".

وأضاف المصدر ذاته أن "تلك المعاناة كان لها أكبر الأثر في توجيه عجلة الشعر العربي بتلك الربوع نحو الدعوة للمقاومة وفضح أساليب المستعمر ومناوراته، وهي دعوة تنطلق من الثوابت الأساسية التي درج عليها ساكنة أقاليمنا الجنوبية منذ أحقاب بعيدة والتي لا تزداد مع الأيام إلا متانة ورسوخا".

وتناول الباحث أبوبكر أولياس في هذا العمل الأكاديمي بالدراسة والتحليل "أنواع الصورة الفنية عند شعراء الصحراء المغربية؛ كالصور الإحيائية المتمثلة في صور الأطلال والناقة والمرأة...، وكذلك الصور الإيحائية وهي صور وطنية تنبعث من وجدان الشاعر الصحراوي لتعبر عن حقائق عاينها وتجارب عاشها، فكان همه الدفاع عن حوزة البلاد والتغني بأمجاد الوطن المغربي كصورة الجهاد وصورة المسيرة الخضراء وصورة العرش".

وأشار تقديم الكتاب إلى أن "ما يثير الانتباه في هذه الصور الفنية هو متانة اللغة وجزالة العبارة عند هؤلاء الشعراء الصحراويين، وتمكنهم من العربية وسعة معرفتهم بأشعار فطاحل الشعر العربي الجاهلي منه والعباسي، مما يظهر أن القصيدة الشعرية في الجنوب المغربي مبنية على مقومات القصيدة العربية العمودية، بما في ذلك المحافظة على المقدمات الغزلية وعلى الروح الإسلامية وما يفرضه من طقوس دينية".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذا الشعر، الذي وظفه الأستاذ أولياس في مؤلفه المذكور، يمكن اعتباره وثيقة تاريخية شاهدة على ارتباط سكان الأقاليم الجنوبية وقبائلها المجاهدة بملوك الدولة المغربية، وخير برهان وأوضح حجة على إثبات رسوخ أواصر البيعة الشرعية بين أبناء الصحراء المغربية والعرش العلوي المجيد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Fatim-zahra السبت 30 نونبر 2019 - 10:21
احيي هذا المؤلف على ذوقه الرفيع, حيث انني ايضا من محبي الشعر الصحراوي المغربي, لبلاغته الفائقة و الصوت و اللحن الصحراوي المتميز, علاوة على انه توثيق للثقافة الصحراوية العريقة و بعدها الهوياتي الديني و الوطني و العربي.
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2 - بلي محمد المملكة المغربية السبت 30 نونبر 2019 - 10:44
هل يسمح لنا المنبر بقول بعض الكلمات تحت ظل هد ا الخبر ونعتبره فني تاريخي نعم التاريخ يعرف مالانعرفه أستاذ كبيرلم يتخرج من معهد ولامن الجامعة أستاذ نال أكبر شهرة على الأطلاق لايلتفت للجهلة ولو رفعوا اصواتهم لأنه على حق فهو يمشي ببطئ الهيبة تظله والسكينة انه التاريخ قال الشيء الكثير عن الصحراء وكدالك الشعر رسم عنها التغاريد الموسيقية الخالدة مادام هد ا الوجود وحتى الأقلام المتميزة عن جد ارة لكنها لم تستغني عن التاريخ لأنه حجتها
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