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الرئيسية | فن وثقافة | المغربي إنهض يصل نهائي برنامج "منشد الشارقة"

المغربي إنهض يصل نهائي برنامج "منشد الشارقة"

المغربي إنهض يصل نهائي برنامج "منشد الشارقة"
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 29 نونبر 2019 - 22:52

تأهل المنشد المغربي إبراهيم إنهض، إلى المرحلة النهائية من برنامج "منشد الشارقة 12"، الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وأفاد البرنامج اليوم الجمعة في بيان بأن المرشح المغربي تمكن من التأهل الى جانب المصري محمد طارق، بعد منافسات جمعتهما مع المشاركين الإماراتي علي النوبي، والأردني بكر السقار، وذلك خلال حلقة مساء أمس الخميس، وتنافس فيها المنشدون الاربعة ضمن مجموعة المدرب وسيم فارس.

وأبدع المنشد إنهض خلال الحلقة في تقديم أنشودة "أنا ماني فياش"، التي أشبعها شجنا وإبداعا، وعكس من خلال تأديته لنشيد "طلع البدر علينا" ما يمتلكه من ثقافة إنشادية واسعة وإلمام بالمذاهب الموسيقية.

بالمقابل قدم المنشد المصري طارق أنشودتي "رسول الله"و "إذا المرء"،عبر من خلالهما عن مساحات صوتية واسعة يمتلكها، ومقدرة إبداعية في أداء وإجادة المقامات.

وسيكون الجمهور على موعد مع تصفيات مجموعة المدرب شريف محسن التي تضم كلا من المنشدين، الفلسطيني عبد المجيد عريقات والعراقي أركان القيسي واللبناني عمر كباره والعماني سعيد الروشدي، ليخوضوا غمار المنافسات يوم الخميس المقبل.

وتجدر الاشارة الى انه تم توزيع المتأهلين الـ12، الذين تم اختيارهم من بين 990 متقدما من جميع البلدان العربية، على ثلاث مجموعات تخضع كل مجموعة لإشراف مدرب .

ويذكر بأن المنشد المغربي معاذ بوكيوض، فاز السنة الماضية بلقب الدورة ال 11 لمسابقة "منشد الشارقة".

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