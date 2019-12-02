ندوة دولية توصي بإنشاء كرسي الدكتور بنشريفة

هسبريس من مراكش

أوصت الندوة العلمية الدولية المهداة إلى روح فقيد الدّراسات الأندلسية الأكاديمي المغربي محمد بنشريفة، بإنشاء "كرسي الدكتور محمد بنشريفة للدراسات المغربية الأندلسية"، بعد نيل موافقة رئيسة جامعة الحسن الثاني.

ومن بين ما أوصت به النّدوة العلمية الدّولية التي احتضنتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدّار البيضاء، الإعلان عن تخصيص "جائزة الدكتور محمد بنشريفة للدّراسات المغربية والأندلسية" لأحسن بحث للدكتوراه منجز عن الأدب المغربي الأندلسي، يكون قدر مكافأتها المالية 30 ألف درهم، مع تعيين لجنة علمية يترأسها عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق، يعهد إليها بالسهر على هذه الجائزة العلمية. كما أوصت بـ"طبع أعمال هذه الندوة التأبينية المخصّصة للعلامة محمد بنشريفة".

وقال مراد موهوب، رئيس اللجنة المنظمة للنّدوة الدولية عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية-عين الشق، إنّ تنظيم هذه النّدوة العلمية "جاء في إطار ثقافة الاعتراف والتّقدير للفعاليات العلمية والأكاديمية والثّقافية الوطنية بالجامعة المغربية".

وأضاف العميد أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشّق "ارتأت تنظيم هذه النّدوة بمكوِّناتِها داخل شعبة اللغة العربية، مختبر الثقافة والعلوم العربية، ووحدة الدكتوراه في الأدب الشّعبي، وإهدائها للعلامة المغربي البارز محمد بنشريفة، بمشاركة ثلّة من الباحثين من داخل الجامعة المغربية وخارجها".

وتابع مراد موهوب أن مقصد هذه الندوة العلمية "بيان إسهامات هذا العالم الجليل، خاصّة في تأسيس دراسات مغربية أندلسية"، عبر "محاور شملت مختلف إسهاماته في تحقيق التّراث، والعناية بالتّراث الأدبي والفكري المغربي والأندلسي"، وعبَّر عن تشرّف النّدوة بحضور حرم الفقيد، الدّكتورة عصمت دندش، وأسرته، مضيفا أنّ الجامعة "ستسعى إلى أن يكون هذا التّقليد سنويّا".

وعرفت الندوة مشاركة ثلة من الباحثين الأكاديميين المرموقين من المغرب وخارجه، خاصّة من مصر والجزائر والسعودية والعراق وفرنسا، انصبت مداخلاتهم على محاور "خدمة العلامة محمد بنشريفة للجامعة المغربية في مجال الدراسات الأدبية والإنسانية، ودوره في إنقاذ المخطوطات المغربية الأندلسية وصيانتها وتحقيقها، وخدمته للجامعة المغربية من خلال بناء تراجم الأعلام المغربية الأندلسية المنسية، والأعمال العلمية المهداة إلى روحه".

كما عرفت تقديم شهادات في حق الفقيد محمد بنشريفة ألقاها أساتذةٌ عاشوا معه أو تتلمذوا على يديه، وهم عصمت دندش، حرم الفقيد محمد بنشريفة، ونجاة المريني، وعبد العلي الودغري، وأبو بكر العزاوي، ومحمد خروبات، وعبد الجليل هنوش.

واختُتِمت أشغال الندوة العلمية الدولية المهداة إلى روح عميد الدراسات الأندلسية محمد بنشريفة، التي اختارت موضوعا لها "العلامة محمد بنشريفة في خدمة الجامعة المغربية"، بعدما نُظّمَت يومي 27 و28 نونبر 2019 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق في الدار البيضاء، وكانت من تنظيم مختبر البحث في الثقافة والعلوم والآداب العربية، وشعبة اللغة العربية وآدابها، ووحدة الدكتوراه في الأدب الشعبي.