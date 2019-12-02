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الرئيسية | فن وثقافة | سعيد بوخليط يصدر "إيحاءات قِرائية وحوارات نصية"

سعيد بوخليط يصدر "إيحاءات قِرائية وحوارات نصية"

سعيد بوخليط يصدر "إيحاءات قِرائية وحوارات نصية"
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 07:11

صدر للباحث والمترجم سعيد بوخليط، عن عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع بالأردن، عمل جديد اختار له عنوان "إيحاءات قِرائية وحوارات نصية".

الكتاب يتضمن مقالات ومقاربات ودراسات تناولت من جوانب مختلفة نصوصا سردية روائية وقصصية، إلى جانب انشغالات بحثية فكرية.

واعتبر الكاتب أن ما صدر يتضمن "تأويلات أوحى بها شغف القراءة العاشقة، مثلما تبدى الأمر هنا مع بعض نصوص صنع الله ابراهيم، عبد الرحمن منيف، فاطمة المرنيسي، فؤاد العروي، تشي غيفارا، جوزيف كيسيل، يوسف زيدان، والفيلسوف الماركسي لوي ألتوسير، من خلال استحضار بعض عناوين كتاباتهم".

"برلين 69"، "لوعة الغياب"، "هل أنتم محصنون ضد الحريم؟"، "حكايات المهبول"، "يوميات دراجة نارية في سوريا"، "غوَّنتنامو"، ثم "البيوغرافية التي حملت عنوان المستقبل يدوم طويلا، حيث روى ألتوسير تفاصيل وحيثيات خنقه لزوجته إيلين حتى الموت بعد أن انتابته وفي أوج عطائه المعرفي بكيفية غير متوقعة حالة ذهانية من الخبل والجنون"، نصوص سردجة تناولها الكاتب بالدراسة.

كما احتوت صفحات الإصدار على دراسات تعريفية مقتضبة أو تأملية انصبت على موضوعات عدة.

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