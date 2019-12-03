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الرئيسية | فن وثقافة | عروض مغربية تتنافس على جوائز المسرح العربي

عروض مغربية تتنافس على جوائز المسرح العربي

عروض مغربية تتنافس على جوائز المسرح العربي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 12:20

تمكنت ثلاثة عروض مسرحية مغربية من أصل 15 من حجز مكان لها ضمن المسابقة الرسمية للدورة الثانية عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير المقبل بالعاصمة الأردنية.

وأفادت الهيئة العربية للمسرح بأن المغرب سيشارك في المهرجان بثلاثة عروض؛ ويتعلق الأمر بـ"النمس" لفرقة "المسرح المفتوح"، تأليف عبد الإله بنهدار وإخراج أمين ناسور، و"قاعة الانتظار" لشارع الفن الإبداعي، من تأليف وإخراج أيوب أبو نصر، و"سماء أخرى" لمسرح "أكون"، إخراج محمد الحر.

وعملت لجنة المشاهدة والاختيار على دراسة 114 ملفا مسرحيا، بعد استبعاد الملفات التي خالفت الشروط المعلنة في استمارة التقديم، مع إعطاء الأفضلية للعروض الجيدة، التي لامست تيمة عمل الهيئة العربية للمسرح. كما راعت الاختيارات شروط السلامة العامة التي باتت مهمة ومقدرة في أنظمة المسارح العالمية، والتي صارت محط انتباه واهتمام الجهات المعنية بالمسرح في الدولة المضيفة.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله: ""المسرح معمل الأسئلة ومشغل التجديد" سيكون الشعار الناظم لهذه الدورة الجديدة التي نريدها فارقة من حيث المحتوى وآليات العمل. كما ستكون الدورة كسابقاتها قبلة للمسرحيين العرب من كافة أنحاء الوطن العربي والعالم، وستشهد أفضل العروض التي ستبرمج ضمن مسارين أساسيين، مسار المهرجان ومسار الجائزة، حيث ستتنافس العروض على نيل جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي..إضافة إلى مسار ثالث سيخصص للعروض الأردنية التي ستختارها الجهة الأردنية الشريكة".

وتحكي مسرحية "النمس"، التي اختار مخرجها أمين ناسور تقديمها في قالب كوميدي ينهل من فن الحلقة، قصة البطل "رحال العوينة"، الذي يعيش انفصاما داخليا، إذ تجعله شخصيته الفريدة يتصارع مع ذاته منذ الطفولة في الأحياء الشعبية التي ترعرع فيها مع رفاقه، لتتوالى السنوات ويدخل "النمس" فضاء جديدا، وهو عالم الجامعة وحصوله على شهادة جامعية، ليصطدم من جديد بواقع مرير في ظل غياب فرص العمل.

أما في مسرحية "سماء أخرى" فقد اختار المخرج محمد الحر العودة إلى النص المسرحي "يرما" للكاتب الإسباني غارسيا لوركا، ليروي قصة امرأة جميلة محبة للحياة تعيش مع زوج عاقر، في حين تتحمل تداعيات الأمر حسب نظرة المجتمع التقليدي؛ وذلك لعكس وجع كل امرأة تعيش العزلة والغربة الروحية.

من جهته، اختار المخرج أيوب أبو نصر في مسرحيته "في قاعة الانتظار" الخوض في الواقع المعيشي للشباب المغربي، الذي يعيش أوضاعا قاسية تتجسد في الفقر واليأس وعدم القدرة على مجابهة الحياة.

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