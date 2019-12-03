"دوبل فاص" تبدأ من القنيطرة جولة بمدن المملكة

هسبريس من الرباط

تنظم فرقة وشمة للمسرح والثقافة جولة فنية لتقديم عروض لمسرحيتها الجديدة "دوبل فاص"، المنتجة برسم موسم 2019/2020؛ وذلك بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الثقافة.

وسيتم عرض مسرحية "دوبل فاص" يوم 8 دجنبر بالمركز الثقافي القنيطرة، ويوم 9 دجنبر بالمركز الثقافي الفنيدق، ويوم10 دجنبر بالمركز الثقافي تطوان، ويوم11 دجنبر بمسرح لالة عائشة بالمضيق، ويوم12 دجنبر بالمركز الثقافي سلا الجديدة.

وتحكي مسرحية "دوبل فاص" عن حالات وتمزقات تعيشها شخصية مركبة ومعقدة..ويتعلق الأمر بكاتب تعوّد كل مساء على الخروج إلى حديقة عمومية مهجورة هربا من ضجيج المدينة ومن الكائنات النهارية المتملقة، لعل الهدوء يمنحه بعض التركيز لكتابة نص جديد ومختلف، لكنه يصطدم بصديقه القديم المتشرد الذي يصر على مطاردته وتذكيره بماض مشترك بينهما يحاول الكاتب تناسيه..غير أن إصرار صديقه ومبالغته يدفعانه إلى التخلص منه وقتله، ليجد نفسه في مستشفى الأمراض العقلية.

ويرفض الكاتب فكرة مرضه، ويصر على أن الوقائع حقيقية، وأنه متيقن أن صديقه المتشرد يعرفه جيدا. وفي معرض مواجهته سيكتشف الكاتب فجأة أن صديقه المتشرد غير حقيقي فيقرر التخلص منه بطريقته الخاصة، من خلال مواجهة حقيقته عن طريق تجاوز المنع والإصرار على مواصلة عملية الكتابة.

يُشار إلى أن مسرحية "دوبل فاص" من تأليف محسن زروال، إعداد وإخراج الحسين الدجيتي، تشخيص عبد الله شكيري وعلي البوهالي وخديجة علوش، سينوغرافيا يوسف العرقوبي، ملابس سلوى ياسين، الموسيقى ياسر الترجماني، إنجاز الديكور يوسف لمرابط، الإنارة عبد الرزاق أيت باها، تصميم وتنفيذ عروض الفيديو جواد الأجناد، المحافظة العامة مصطفى بران، الإعلام والتواصل الحسين الشعبي، أنفوغرافيا بهاء الرينكة، ومدير الإنتاج والترويج المصطفى الغزواني، وإنتاج جمعية وشمة للمسرح والثقافة.