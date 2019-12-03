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الرئيسية | فن وثقافة | فدرالية الفرق المسرحية تشتكي تنصل وزارة الثقافة

فدرالية الفرق المسرحية تشتكي تنصل وزارة الثقافة

فدرالية الفرق المسرحية تشتكي تنصل وزارة الثقافة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 01:15

راسلت الفدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، تشتكي من تنصل الوزارة من مسؤوليتها في دعم الصوت الفني المغربي المسرحي بالخصوص.

وقالت الفدرالية إنه "في الوقت الذي يحقق المسرح المغربي حضوره المتميز على الصعيد الوطني والعربي، تستمر معاناة الفرق المسرحية التي تشارك في المهرجانات العربية لأنها لا تجد دائما تدبيرا سلسا يساعدها على تغطية نفقات تنقلاتها، علما أن أغلب الدول العربية تدعم هذا الحضور لمبدعيها".

وأضافت: "لقد عانت دائما الفرق الوطنية من تنصل الوزارة من مسؤوليتها، مع أن هذا الحضور يعبر في كل مستوياته عن المغرب الذي تتآلف كل مكوناته من أجل حضوره الإيجابي في الساحة الدولية وعلى جميع لأصعدة".

وطالبت الفدرالية وزير الثقافة والشباب والرياضة بـ"تسريع كل السبل لدعم الفرق التي ستمثل المغرب بمهرجان قرطاج بتونس، والتي بالمناسبة تربطها اتفاقات واضحة في مجال التبادل الثقافي والفني".

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