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كُتّاب وآراء
المغني شعبان عبد الرحيم يفارق الحياة في القاهرة
نعت منابر إعلامية مصرية، اليوم الثلاثاء، الفنان الغنائي شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عاما.
ووفق المصادر ذاتها فإن شعبان عبد الرحيم، المغني الشعبي، قد فارق الحياة وسط المستشفى العسكري بالقاهرة.
عبد الرحيم انتقل إلى دار البقاء إثر وعكة صحية حادة ألمّت به، وفق مقربين منه، بينما كان آخر ظهور له حين أحيى حفلا، على كرسي متحرك، في "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.
اشتهر الفنان الراحل بتقديم أغان تواكب الأحداث السياسية والاجتماعية في مصر، جاءت جميعها ذات لحن موسيقي واحد، من أشهرها أغنية "أنا بَكْرَه إسرائيل".
شارك شعبان عبد الرحيم في بعض الأعمال الدرامية؛ منها فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" من إخراج داود عبد السيد، و"فلاح في الكونغرس" لمخرجه فهمي الشرقاوي.
تواجد المغني نفسه في عدد من العروض المسرحية أيضا، مع الممثل سمير غانم، وكانت له تجربة بمجال تقديم البرنامج التلفزيونية.