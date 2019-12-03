24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الإمارات المتحدة تخلد العيد الوطني الـ48 باستحضار "إرث الأوّلين" (5.00)

  2. رسومات عن القتلى العسكريين تثير الغضب بفرنسا (5.00)

  3. دون كيخوطي.. كل شيء للبيع.. (5.00)

  4. خرجات بنكيران (5.00)

  5. وزير الاقتصاد: 20 شركة فلاحية فقط تؤدي الضرائب في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | المغني شعبان عبد الرحيم يفارق الحياة في القاهرة

المغني شعبان عبد الرحيم يفارق الحياة في القاهرة

المغني شعبان عبد الرحيم يفارق الحياة في القاهرة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 11:12

نعت منابر إعلامية مصرية، اليوم الثلاثاء، الفنان الغنائي شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عاما.

ووفق المصادر ذاتها فإن شعبان عبد الرحيم، المغني الشعبي، قد فارق الحياة وسط المستشفى العسكري بالقاهرة.

عبد الرحيم انتقل إلى دار البقاء إثر وعكة صحية حادة ألمّت به، وفق مقربين منه، بينما كان آخر ظهور له حين أحيى حفلا، على كرسي متحرك، في "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.

اشتهر الفنان الراحل بتقديم أغان تواكب الأحداث السياسية والاجتماعية في مصر، جاءت جميعها ذات لحن موسيقي واحد، من أشهرها أغنية "أنا بَكْرَه إسرائيل".

شارك شعبان عبد الرحيم في بعض الأعمال الدرامية؛ منها فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" من إخراج داود عبد السيد، و"فلاح في الكونغرس" لمخرجه فهمي الشرقاوي.

تواجد المغني نفسه في عدد من العروض المسرحية أيضا، مع الممثل سمير غانم، وكانت له تجربة بمجال تقديم البرنامج التلفزيونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الصياد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 11:22
الله يرحمه ويغفر لنا وله ... كان تلقائي وعفوي في كلامه .. اغانيه عموما لا تحمل قيمة فنية كبيرة.. ولكنه كان يحضى بحب الحميع .. ان لله وان اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - Alfonso الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 11:23
نسال الله له المغفره والعفو وان يلحقنا به مسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
3 - الواسيني الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 11:23
رحمه الله وغفر له ان كان مسيئا . كم اطربنا بأغانيه السياسية عن اسرائيل وامريكا . ده خلو الدنيا غابة وولعو الفتيل وإيييييييييه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - فيصل الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 11:34
انا لله وانا اليه راجعون رغم انه كان سيساوي لكن الآن لا يسعنا الا ان نطلب له الرحمه والمغفره والصبر لذويه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - محمد الزموري الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 11:47
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا وله الدوام لله الواحد القهار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - عبدوا الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 11:56
الله يرحموا ويجعل متواه الجنة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - شعبولا الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 11:59
الله يرحمه ويحسن اليه فنان شعبي وله جمهوره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - رضوانلعلاللي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 12:08
كل نفس ضايقة الموت مشا شعبولة بمآسيه وافراحة هادي هية سياسة الحياة نكون كي نموت العصافيرو تختتبي كي تموت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.