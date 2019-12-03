24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أمير سعودي: لن نرتاح حتى نعيد فلسطين إلى أهلها (5.00)

  2. عندما وقّع رئيس "باب دارنا" اتفاقية "السافانا" بـ 800 مليون دولار (5.00)

  3. وزيرة فرنسية تؤكد التمسك بفرض "ضريبة رقمية" (5.00)

  4. سعوديون يرفضون حفلة لمجرد بالرياض بسبب تهمة الاغتصاب (5.00)

  5. "صواريخ جزائرية" تُملي على المغرب اقتناء أسلحة دفاعية أمريكية‬ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | سعوديون يرفضون حفلة لمجرد بالرياض بسبب تهمة الاغتصاب

سعوديون يرفضون حفلة لمجرد بالرياض بسبب تهمة الاغتصاب

سعوديون يرفضون حفلة لمجرد بالرياض بسبب تهمة الاغتصاب
هسبريس - كاميليا كريم
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:00

أياما قليلة على إحياء حفله الأول ضمن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، بعد غياب دام ثلاث سنوات، أطلق ناشطون سعوديون "هاشتاغ" للتعبير عن رفضهم استقبال مغني "البوب" المغربي سعد لمجرد على مسرح محمد عبده.

وتصدر هاشتاغ "نرفض سعد لمجرد في الرياض" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على اعتبار أنّ "استقبال لمجرد على مسارح الرياض بمثابة تسامح مع جرائم الاغتصاب"؛ فيما تباينت ردود فعل المغردين على الوسم بين مؤيد ومعارض، وقال البعض إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، خصوصا أن جلسات المحاكمة لم تنته بعد.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، اتفاقًا مع النجم المغربي سعد لمجرد على إحياء أولى حفلاته بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض" في 18 دجنبر الجاري، بمشاركة الفنانة اللبنانية مريام فارس وفريق ميامي الكويتي.

ويعود الفنان المغربي سعد لمجرد للغناء في الحفلات، وذلك بعد غياب استمر 3 سنوات لم يقف فيها على خشبة المسرح بسبب حظر القضاء الفرنسي له على خلفية اتهامه في قضايا اغتصاب وتحرش جنسي؛ ويؤكد مدير أعماله رضوان بوزيد، في تصريح لهسبريس، أنّ "القضاء الفرنسي سمح للمعلم بإقامة حفلاته خارج فرنسا، ولا ينحصر الأمر في حفل الرياض فقط".

وعن تواريخ حفلاته المقبلة، يورد "ماندجير" لمجرد أنّه "لم يتم تحديد مواعيدها إلى الآن"؛ فيما تحفظ عن ذكر تفاصيل أخرى تتعلق بموعد مثول سعد أمام القضاء الفرنسي.

وجاء اعتراض السعوديين على حضور سعد لمجرد في "موسم الرياض" بسبب متابعة الفنان المغربي من قبل القضاء الفرنسي بتهمة "الاعتداء الجنسي"، على خلفية تقدم فتاة تدعى لورا بريول بشكاية لدى السلطات الفرنسية تفيد بأنها تعرضت للاغتصاب على يد هذا الأخير سنة 2016، قبل أن يواجه تهمة أخرى سنة 2018 في سان تروبيه، حيث اتهمته فتاة أخرى بتعنيفها.

واختار صاحب أغنية "يخليك ليلي" أن يطرح أعمالا غنائية خلال الفترة الأخيرة بوتيرة متسارعة، يسابق من خلالها العودة إلى النجومية وإغناء رصيده قبل شهرين من حسم القضاء الفرنسي في قضية اتهامه بالعنف الجنسي مطلع عام 2020.

وقرّر القضاء الفرنسي متابعة سعد لمجرد بتهمة "الاعتداء الجنسي" و"العنف الشديد"، بدلاً من تهمة "الاغتصاب" التي كانت قد وُجهت إليه في البداية عند اعتقاله في العاصمة باريس. واستأنفت المشتكية قرار "تخفيف التهمة".

ولن تبدأ محاكمة الفنان الغنائي ذائع الصيت قبل العام 2020، على أقرب تقدير، بغية دراسة طلب المشتكية التي مازالت تصر على المحاكمة بتهمة الاغتصاب أمام القضاء الجنائي.

ومنذ بداية هذه القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة في المغرب، عاد سعد لمجرد، البالغ من العمر 34 عاما، مرات عدة ليحتل طليعة الساحة القضائية الفرنسية.

ودخل الفنان المغربي مؤسسة سجنية بعد ذلك، وأفرج عنه في أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - سعودي محترم الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:05
اخوك نواف من الرياض. حبيبي اهلا وسهلا بك. تحيتي لكل المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - معلق عاقل الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:11
لا دخان بذون نار
سعد المجرد فنان عالمي دائع الصيت
و معرض للاشاعات و الافتراء
القضاء الفرنسي يتهمه فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - fattah rif الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:13
مع احتراماتنا للأخوة السعوديون لهم الحق في منع مغني البوب أن يغني ويرقص في بلاد الحرمين الشريفين. حتى لو لم يكن متهما بالاغتصاب الحلال بين والحرام كذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - توزغا الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:14
ليس حبا في آل سعود لكن المغتصب يبقى مغتصبا حتى وإن كان اسمه سعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مواطن مغربي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:17
الاغتصاب يهدم مستقبل صاحبه كيفما كان رياضيا او فنانا او رجل دين ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - المصطفى بهلول صاحب روئية الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:22
من أحسن خوده مكة المكرمة والمدينة المنورة
أو نتهات القصة أخر زمان يكثر معازف ولعب قمار
وتصديق الكذب وتكذيب الصادق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - ولد زروال الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:25
سلام عليكم
من حقهم يخافو بناتهم من الإغتصاب راه عندوا تهمة فأمريكا وجوج تهمات في فرنسا وبزاف .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
8 - marocaine الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:26
اولا المتهم بريئ حتى تتبث ادانته...ثانيا السعوديين ليسو اهل للحكم على الناس واعطاء المواعظ في الاخلاق الا من رحم ربي...وكما يقول المثل اذا كان بيتك من زجاج لا تحذف الناس بالطوب !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - youssefny الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:35
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيد ماشي مغني محترم ولا يليق بذالك المقام ! الله يردنا لطريق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - عابر تعليق الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:35
سبحان الله الشبكة كتعاير ف الغربال. كفانا نفاقا اجتماعيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - الصالحي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:36
هذا الموقف الداعي إلى عدم استقبال لمجرد هو منطقي و يراعي للواجب الإنساني. فكيف يحق لفنان متهم بالاغتصاب و التشدد لتلبية لرغباته الجنسية في بلد يسود فيه القانون و لا يعلى عليه أن يقف أمام الجمهور لأداء مجموعة من الاغاني ؟؟؟
لو كان هذا ممكنا لسمح له القضاء الفرنسي بالمشاركة في بعض العروض هناك في فرنسا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - Atlantis الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:37
اصبح عدد كبير من المغنيين يفدون على الاراضي المقدسة و الغريب في هذه الحفلات انها مليئة بشعارات الماسونية مثل المثلث او الهرم نسبة إلى الفراعنة، وعين مفتوحة وعين مغلقة يقوم بها بعض المغنيين او العين الواحدة التي ترى كل شئ نسبة إلى المسيخ الدجال. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات من الفتن ما ظهر منها وما بطن...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - سمحمد المانيا الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:37
شكرا للاخ السعودي.. القضاء لم يحسم بعد في قضية سعد ومدام سمح له بالوقوف امام الخشبة واحياء حفلات هدا دليل انه بريئ... على العرب اعطاء للفنان فرصة وكل شخص منا يخطأ في الحياة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - سعيد مغربي قح الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:41
أخوك من المغرب..لا أهلا ولا سهلا بك بأرض النبي صلى الله عليه وسلم..والله هزلت..!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - مواطنة الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:43
يعني جينفر لوبيز رجبوا بها و مالوما حاليا يرحبون به دون التساؤل عن ماضيهم و أفعالهم ... لكن بما أنه مغربي، فسيسيؤون إليه رغم أنه متهم فقط و لم تثبت إدانته لنقص الادلة.

و لو كان فعلا قد اغتصب فرنسية فما كانت فرنسا ستطلق سراحه و تتابعه في حالة سراح ...

في فرنسا أصبح إتهام المشاهير بالاغتصاب مشاريع رابحة، اتهم نيمار في فرنسا و رونالدو في فرنسا و بنزيما و ريبيري ... فهل سينتفض السواعدة ضدهم إذا ؟

فيقو يا المغاربة تاحد ماكيحملكم .... وباركة من ديك القومية العربية الغبية ... فوالله ماشفت شي بشر يكرهنا قد العرب ... من الطرف حتى فلسطين تساند البوليزاريو لعلمكم .. و نتوما باغين تقتلو راسكم باش يعترفو بيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - كريم الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:44
عبرو عليه، فنه هابط.
فينك يا أيام المجموعات المغربية السهام(أغنية عودي... ) وناس الغيوان(أغنية الصينية...)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - karim الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:49
على حد علمي تمت تبرئة المجرد من تهمة الاغتصاب و يتابع عن الاعتداء و لحد الآن لازال بريئا ، فلا معنى لهذا الكلام، من ناحية أخرى ليس عيبا ان يتبنى المجتمع القيم الحقوقية العالمية التي تركز على موضوع حقوق المرأة و لكن يجب ان يكون ذلك في إطار هم حقوقي يشمل كل نواحي الحياة في البلد لكي لا يكون فقط محاولة لتقليد كل ماهو غربي بشكل سطحي ظنا أن ذلك يعني اللحاق بها حضاريا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - عزيز ولد الجديدة الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:53
الله احييك اخي نواف تحية خالصة للناس السعودين من اخوكم مغربي بمكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - رحيم علي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:53
منبوذين من طرف عامة الشعب يتم فرضهم فرضا لانهم يخصون بمكانة لدى سلطة التحكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
20 - تادوارت الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:57
وآسفاه على بلاد الإسلام والوحي وآسفاه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - rachida الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 19:59
اولا المحكمة هي من تقرر اذا كتن اامجرد مغتصبا ام لا خصوصا وان المحكمة فرنسية ولبست عربية ثانيا اذا اراد السعوديون يعاقبوا المجرد فالشعب المغربي كيف يحاسب من اساء اليه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.