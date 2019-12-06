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كُتّاب وآراء
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الفنان المغربي عبد القادر مطاع يرحل إلى دار البقاء
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 00:50
توفي مساء الخميس الممثل والفنان عبد القادر مطاع إثر صراع طويل مع المرض، وذلك عن عمر ناهز 79 سنة.
وترك الراحل، الشهير لدى الجمهور المغربي بـ"الطاهر بلفرياط" في المسلسل التلفزيوني "ستة من ستين"، إرثا فنيا ضخما، سواء على الصعيد التلفزيوني أو المسرحي أو الإذاعي.
يذكر أن الراحل من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1940، وكان قد بدأ نشاطه الفني سنة 1958، واستمر فيه إلى غاية السنوات الأخيرة حيث كان يستعد لخوض بعض التجارب الفنية قبل أن تختطفه المنية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
1 - عيسى الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:09
ان لله وان اليه راجعون اللهم تجاوز عنه ورحمه يا الرحيم
2 - فوزي الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:09
ان لله وان اليه راجعون اللهم تغمده بواسع رحمتك
3 - Mourad الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:09
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه و الحقنا به من الصالحين. عانى في ايامه الأخيرة
4 - زيد الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:09
رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان تعازينا الحارة ان لله وان اليه راجعون
7 - khalid الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:09
ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين
8 - مهاجر الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:10
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
10 - وجدي الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:10
الله يرحموا، من القلائل المحبوببن من طرف الجمهور المغربي، مثل هذا ما نتأسف على فقدانه كان الله في عون أهله
11 - Der ajouri الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:10
ان لي الله وان اليه راجعون الله اكبر الله اكبر الله اكبر
13 - محمد أمين الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:11
الله يرحم انا لله وانا اليه راجعون كان فنان عجيب
14 - said الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:11
انا لله وانا اليه راجعون افتقدنا في مطاع الفنان الملتزم والمحترم الفنانون الجادون يتساقطون كأوراق الخريف.سنة الحياة ولاحول ولا قوة الا بالله
15 - mohamed الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:12
الله يرحموا و تكون الجنة من نصيبه .ممثل الزمن الجميل .ممثل عفوي و كبير .ان لله و انا اليه راجعون .
16 - mahroucha الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:12
ان لله و ان اليه راجعون انه انسان اعطى الشيء الكثير في الساحة الفنية، نسأل الله عز و جل ان يغفر له
17 - أحمد الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:13
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان عظم الله أجركم
18 - yassine الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:13
الله ارحمو مسكين كان من اجود الممتلين ولي عطاو للفن الراقي والمتميز !
الله ارحم الجميع
الله ارحم الجميع
19 - محمد الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:13
رحم الله فناننا القتدر وأسكنه فسيح جنانه ويلهم أهلها الصبر والسلوان
20 - مولاي ادريس الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:13
بالرغم من أنه كان أيقونة فنية مغربية بامتياز الا أنه لم يحظى بالتقدير و العناية اللازمين من الجهات المسؤولة عن الفن فلطالمنا رأينا معاناتاه المادية و الصحية في خرجاته الإعلامية دون ان تطاله يد المساعدة نسأل العلي القدير أن يغفر له و يرحمه و يسكنه فسيح جنانه و يرزق أهله و ذويه الصبر و السلوان و انا لله وانا اليه راجعون
21 - rachid الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:13
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعه واغفر له.
22 - من المهجر الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:14
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
23 - YDD الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:14
الله يرحمنا و يرحم والدين و يرحمو و يرحم جميع المسلمين لقد توفي في يوم عظيم يوم الجمعة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله رجل من أطيب خلق الله
25 - معلق الجمعة 06 دجنبر 2019 - 01:14
ان لله وان اليه راجعون... هذه هي دنيا يوم لك و يوم عليك.. يوم انتا حامل و يوم انت محمول.... هم السبقون ونحن اللحقون... اللهم غفر له..هده العام غادرو عدة ممتلين ... تربينا معاهم وستفدنا منهم في الحياة.. الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته.
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