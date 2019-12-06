الفنان المغربي عبد القادر مطاع يرحل إلى دار البقاء

هسبريس من الرباط

توفي مساء الخميس الممثل والفنان عبد القادر مطاع إثر صراع طويل مع المرض، وذلك عن عمر ناهز 79 سنة.

وترك الراحل، الشهير لدى الجمهور المغربي بـ"الطاهر بلفرياط" في المسلسل التلفزيوني "ستة من ستين"، إرثا فنيا ضخما، سواء على الصعيد التلفزيوني أو المسرحي أو الإذاعي.

يذكر أن الراحل من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1940، وكان قد بدأ نشاطه الفني سنة 1958، واستمر فيه إلى غاية السنوات الأخيرة حيث كان يستعد لخوض بعض التجارب الفنية قبل أن تختطفه المنية.