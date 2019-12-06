24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1513:2316:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. جمعيات تحمّل المؤسسات الحكومية مسؤولية "ضعف التبرع بالدم" (5.00)

  2. العثماني: محاربة الفساد مستمرة .. ووطنية موظفي الإدارة عالية (5.00)

  3. وكالة الأنباء الفرنسية تكيل المديح للطرح الانفصالي (5.00)

  4. أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق (5.00)

  5. الشامي يرسم معالم النموذج التنموي المغربي الجديد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | أدباء ونقّاد يستحضرون "ليالي الأوراد" للراحل أخريف

أدباء ونقّاد يستحضرون "ليالي الأوراد" للراحل أخريف

أدباء ونقّاد يستحضرون "ليالي الأوراد" للراحل أخريف
عبد الجواد الخنيفي
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 11:40

في لقاء أدبي جسّد قيم الوفاء والتقدير والمحبّة، نظمت رابطة أدباء الشمال، بتعاون مع المركز السوسيو-ثقافي بمدينة تطوان، مساء الخميس، قراءة في العمل الروائي الجديد للأديب الراحل محسن أخريف الصادر مؤخراً عن مكتبة سلمى الثقافية تحت عنوان "ليالي الأوراد"، بمشاركة الأستاذة فضيلة الوزاني التهامي والأستاذ حسن اليملاحي، وبحضور ثلة من معارف الراحل وأصدقائه وتلامذته وفعاليات ثقافية وجمعوية.

اللقاء الذي قام بتسيير وقائعه الشاعر عبد الرحمان زيوزيو، عرف إلقاء كلمة افتتاحية من قبل رئيس رابطة أدباء الشمال، الروائي عبد الجليل الوزاني التهامي، الذي أبرز المكانة الأدبية والقيمة الإبداعية والإنسانية للشاعر والروائي الراحل محسن أخريف، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل بداية في أفق صدور الأعمال الأدبية الكاملة للأديب محسن أخريف في قادم الأيام عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة)، وتقديمها ضمن يوم دارسي سيتناول بالدرس والتحليل مساره الإبداعي والإنساني.

وتركزت مداخلة القاصة والناقدة فضيلة الوزاني التهامي، المعنونة بـ "الرواية الوثيقة"، على التجربة الإبداعية المتنوّعة والفريدة للروائي محسن أخريف الذي ينحو فيها نحو الشعر وهو يكتب نصوصه السّردية الموحية والمُتّسمة بالتكثيف والابتعاد عن الإطناب.

وأضافت فضيلة الوزاني أن رواية "ليالي الأوراد" تشكل جانباً مهماً وقيمة أدبية في مسار الكاتب الذي تطرق من خلالها إلى جوانب مختلفة من حكايات السجناء بين الجدران وذكرياتهم المؤلمة، وهم يتطلعون عبر ليالي الحلم والترقّب إلى البحث عن سعادة الإنسان وعن جوهره بعيداً عن أصفاد القهر ورتابة الانتظار وخيبات الهزيمة.

واعتبر القاص والناقد حسن اليملاحي، في سياق قراءته للمتن الروائي "ليالي الأوراد"، أنه يتجاوز مفهوم الأوراد (الأذكار)، ليشمل كل الصّور المختلفة والمتنوعة التي عاشها السّارد خارج وداخل السجن. وقال اليملاحي: "إذا كانت حكاية ألف ليلة وليلة قد تمّ سردها ليلا، فإن الكثير من عوالم الرواية المحتفى بها وحكاياتها تقع هي الأخرى ليلا، مع اختلاف واضح في الأحداث والشخصيات".

وأضاف اليملاحي أن هذا العمل الأدبي تناول موضوع اعتقال أستاذ في زمن سنوات الرصاص وإيداعه معتقلا سرّياً، وفي هذا الفضاء المجهول سيلتقي السارد بمعتقلين آخرين يتقاسمون معه المصير نفسه والتصوّرات نفسها، لتُنسج بين الكل علاقة إنسانية تنتهي بتبادل المشاعر والأفكار والمواقف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - nour الجمعة 06 دجنبر 2019 - 12:38
خبر وفاة الشاعر المغربي محسن أخريف، مساء الأحد، صدمة كبيرة لدى معارفه والكتاب والشعراء المغاربة، فيما شكلت وفاته مفاجأة كبيرة وصدمة للحاضرين في عيد الكتاب في تطوان.ر حمك الله رحمة واسعة ورزقنا الصبر والسلوان على فراقك، وألهم ذويك ومحبيك جميل العزاء. دنيا غرارة!».
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.