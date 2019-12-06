أدباء ونقّاد يستحضرون "ليالي الأوراد" للراحل أخريف

عبد الجواد الخنيفي

في لقاء أدبي جسّد قيم الوفاء والتقدير والمحبّة، نظمت رابطة أدباء الشمال، بتعاون مع المركز السوسيو-ثقافي بمدينة تطوان، مساء الخميس، قراءة في العمل الروائي الجديد للأديب الراحل محسن أخريف الصادر مؤخراً عن مكتبة سلمى الثقافية تحت عنوان "ليالي الأوراد"، بمشاركة الأستاذة فضيلة الوزاني التهامي والأستاذ حسن اليملاحي، وبحضور ثلة من معارف الراحل وأصدقائه وتلامذته وفعاليات ثقافية وجمعوية.

اللقاء الذي قام بتسيير وقائعه الشاعر عبد الرحمان زيوزيو، عرف إلقاء كلمة افتتاحية من قبل رئيس رابطة أدباء الشمال، الروائي عبد الجليل الوزاني التهامي، الذي أبرز المكانة الأدبية والقيمة الإبداعية والإنسانية للشاعر والروائي الراحل محسن أخريف، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل بداية في أفق صدور الأعمال الأدبية الكاملة للأديب محسن أخريف في قادم الأيام عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة)، وتقديمها ضمن يوم دارسي سيتناول بالدرس والتحليل مساره الإبداعي والإنساني.

وتركزت مداخلة القاصة والناقدة فضيلة الوزاني التهامي، المعنونة بـ "الرواية الوثيقة"، على التجربة الإبداعية المتنوّعة والفريدة للروائي محسن أخريف الذي ينحو فيها نحو الشعر وهو يكتب نصوصه السّردية الموحية والمُتّسمة بالتكثيف والابتعاد عن الإطناب.

وأضافت فضيلة الوزاني أن رواية "ليالي الأوراد" تشكل جانباً مهماً وقيمة أدبية في مسار الكاتب الذي تطرق من خلالها إلى جوانب مختلفة من حكايات السجناء بين الجدران وذكرياتهم المؤلمة، وهم يتطلعون عبر ليالي الحلم والترقّب إلى البحث عن سعادة الإنسان وعن جوهره بعيداً عن أصفاد القهر ورتابة الانتظار وخيبات الهزيمة.

واعتبر القاص والناقد حسن اليملاحي، في سياق قراءته للمتن الروائي "ليالي الأوراد"، أنه يتجاوز مفهوم الأوراد (الأذكار)، ليشمل كل الصّور المختلفة والمتنوعة التي عاشها السّارد خارج وداخل السجن. وقال اليملاحي: "إذا كانت حكاية ألف ليلة وليلة قد تمّ سردها ليلا، فإن الكثير من عوالم الرواية المحتفى بها وحكاياتها تقع هي الأخرى ليلا، مع اختلاف واضح في الأحداث والشخصيات".

وأضاف اليملاحي أن هذا العمل الأدبي تناول موضوع اعتقال أستاذ في زمن سنوات الرصاص وإيداعه معتقلا سرّياً، وفي هذا الفضاء المجهول سيلتقي السارد بمعتقلين آخرين يتقاسمون معه المصير نفسه والتصوّرات نفسها، لتُنسج بين الكل علاقة إنسانية تنتهي بتبادل المشاعر والأفكار والمواقف.