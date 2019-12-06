"جامع الفنا" يحتفي بالممثلة الهندية بريانكا شوبرا

هسبريس من مرّاكش (صور: منير امحيمدات)

في سابقة في تاريخ المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كُرّمَت الممثّلة الهندية بريانكا شوبرا، في الهواء الطّلق، أمام جموع ساحة جامع الفنا بالمدينة الحمراء.

وتسلّمت الممثلّة الهندية التي عملت في بوليود وهوليود درع تكريمها من الممثِّلِ المغربي عمر لطفي، تحت هتافات جمهور جامع الفنا، برسم الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وشكرت شوبرا جمهور مراكش على الحضور، وخصّت بالشّكر الملك محمّدا السادس، والأمير رشيد، والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بعد أن قرأَتِ الجموعَ السّلام، قبل أن تمطرهم بسيل من التّحايا، والقبل، وعلامات السلام الهندية، تحت تصفيقات الجمهور وهتافاته.

كما قالت بريانكا شوبرا، في سياق حديثها مع جموع ساحة جامع الفنا، إنّها سبق أن زارت مدينة مراكش، مضيفة: "كلّما أكون هنا أجد الكثير من الحبّ والشّغف".

وكان جمهور ساحة جامع الفنا على موعد مع شريط قدّم ومضات من مسيرة الممثّلة الهندية، في السينما الهندية والسينما الأمريكية، وعملها بجانب وجوه بارزة في كلّ من بوليود وهوليود.

وقال الممثّل المغربي عمر لطفي إنّ ما يشدّه إلى السينما الهندية هو الحلم، لأن أفلام بوليود تجعلك تحلم، وتؤمن بألا شيء مستحيل، وأثنى في كلمته التي قدّم فيها شوبرا لجمهور ساحة جامع الفنا على إتقانها التّمثيل، والغناء، والرّقص، والإضحاك، والإبكاء، وعلى عملها الإنساني من خلال مؤسّستها للتّعليم والصّحّة، التي جعلت منظّمة اليونسكو ترشّحها لتكون سفيرة الطّفل والمراهِق عبر العالَم.

وشاركت بريانكا شوبرا جوناس في لقاءات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حيث عبّرت عن مجموعة من الأفكار أمام جمهور المهرجان، تهمّ مسارها السينمائي.

ويقول كتاب المهرجان إنّ بريانكا شوبرا جوناس، التي ولدت في الهند ودرست في الولايات المتّحدة الأمريكية، اتّبعت مسارا فنيا في السينما والتّلفزيون، في بوليود وهوليود، وعملت عارضة أزياء، وفي مجال الغناء باللّغتين الهندية والإنجليزية.

ويضيف المصدر نفسه: "بريانكا ترفض أن تقتصر على مهنة واحدة، أو نوع واحد، أو لغة واحدة، أو حتى جنسية واحدة؛ وسبق أن صرّحَت قائلة إنّ الأدوار التي عُرِضَت عليها في هوليود كانت غير واضحة من الناحية العرقية"، ثم يزيد: "هذه المرأة المتعدّدة، التي تهرب من مختلف أوجه التّصنيفات البسيطة، تحلم بشيء مثالي تكرّس نفسها من أجله، كردّ فعل على المعاملة العنصرية التي كانت ضحيَّتَها خلال سنوات الدّراسة الثانوية في الولايات المتّحدة الأمريكية".

تجدر الإشارة إلى أنّ المهرجان الدولي للفيلم بمراكش كرّم مبدعين سينمائيين أُخَرَ في دورته الثامنة عشرة، التي تمتدّ بين اليوم التّاسع والعشرين من شهر نونبر الماضي واليوم السّابع من شهر دجنبر الجاري، وهم: الممثّلة المغربية منى فتو، والمخرج الفرنسي بيرترون تافيرنيي. ومن المرتقب أن يكرّم، مساء الجمعة، الممثّل والمخرج الأمريكي روبير ريدفورد.