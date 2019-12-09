مهيول يرأس لجنة تحكيم مهرجان ليساسفة للضحك

هسبريس من الرباط

يرأس الفنان الكوميدي محمد مهيول لجنة تحكيم مسابقة النسخة الخامسة من مهرجان ليساسفة للضحك دورة الممثل "حسن فلان"، التي تنظمها جمعية الصداقة للتنمية والرياضة من 27 إلى 29 دجنبر الجاري.

وتضم لجنة مسابقة "كاستينغ الصداقة" الممثلة سلوى الجوهري، والممثل زكرياء تملدو، والإعلامي والفنان وليد عبد اللاهي، الذين سيشرفون على "الكاستينغ" لانتقاء المؤهلين إلى نهائيات المسابقة وتأطيرهم وتكوينهم لاختيار الفائز بالدورة.

ويتضمن برنامج هذه الدورة، التي تقام بدعم من مقاطعة الحي الحسني وتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني، تحت شعار "الفكاهة جسر لتنمية المنطقة"، مجموعة من الفقرات، أبرزها مسابقة الفكاهيين الشباب، وندوة فكرية تحت عنوان "الفكاهة والشباب بين الأزمة والتأطير"، وأنشطة فنية موازية.