المراكشي تدخل "عاملات الفراولة" إلى الفن السابع

متابعة من خالد ملوك

تستعد المخرجة المغربية ليلى المراكشي، المقيمة بفرنسا، لإنتاج فيلم درامي تدور أحداثه حول ملف العاملات المغربيات ضحايا التحرش والاعتداءات الجنسية في حقول الفواكه الحمراء بضواحي مدينة ويلبا الإسبانية، وفق ما نقلته مجلة "Variety" في نسختها الأمريكية.

وأوضحت المجلة أن صاحبة فيلم "ماروك"، الذي كان قد خلق جدلا واسعا في الأوساط السينمائية المغربية، ستعتمد على تقارير استقصائية أعدتها منابر إعلامية معروفة مثل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مشيرة إلى أن العمل سيشمل تعاون المنتجة وكاتبة السيناريو الفرنسية ستيفاني كاريراس.

وأبرز المصدر ذاته أن قصة العمل الدرامي، الذي تعتزم المخرجة المغربية إنتاجه، يروي القصة الحقيقية لنساء مغربيات سافرن إلى إسبانيا للعمل في حقول الفراولة فتعرضن للاعتداء الجنسي، الأمر الذي دفعهن إلى التمرد، وتقديم دعوى قضائية جماعية بغية معاقبة ملاك ضيعات فلاحية.

وقالت ليلى المراكشي، في تصريحات خصت بها مجلة "Variety"، إن النساء العاملات في حقول الفراولة يخضن صراعات مع الجنس والحب ومشاكل العلاقات الحميمية، مضيفة أنهن "يجدن صعوبة في الكشف عن ذواتهن داخل مجتمع يبدو أحيانا مصابا بالفصام".