إعداد مشروع قانون يجمع مهنيي التصوير بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت الفيدرالية الوطنية لأرباب محلات ومهنيي التصوير بالمغرب أنها ستنظم، يوم الخميس المقبل، مائدة مستديرة حول مشروع قانون منظم لهذه المهنة، وذلك بالمركب الثقافي حسن الصقلي في سيدي البرنوصي بالدار البيضاء على الساعة الثانية زوالا.

وأشار المنظمون إلى أن "هذا اللقاء، الذي سيخرج بتوصيات مهمة، يسعى إلى طرح ومناقشة الإشكاليات والإكراهات وتحليلها واقتراح حلول مناسبة، ستتم صياغتها على شكل قانون منظم للمهنة ليضمن العيش الكريم، ويحد من النزيف الذي يعاني منه المهنيون، ويحفظ اليد العاملة من التشرد والضياع، ويضمن لها حقوقها المدنية والمهنية كباقي القطاعات المهيكلة الأخرى".

ويشارك في هذه المائدة المستديرة، التي ستفتح حوارا موسعا للشروع في صياغة المشروع، جامعيون وحقوقيون ونواب برلمانيون يمثلون مختلف الفرق البرلمانية، فضلا عن مهتمين وخبراء، وأعضاء المجلس الوطني للفيدرالية الممثلين بـ48 جمعية مهنية من مختلف جهات المملكة.

وأضاف المنظمون أن "هذا الورش القانوني، الذي تم التداول في أسسه خلال الملتقى الوطني الأول للصورة الفوتوغرافية ببني ملال الشهر الماضي، سيعرف مشاركة أعضاء المكتب التنفيذي الفيدرالي، وأعضاء لجنة القوانين والأنظمة بالفيدرالية الوطنية لأرباب محلات ومهنيي التصوير بالمغرب".