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الرئيسية | فن وثقافة | معرض جماعي يستضيف أعمال 110 فنانين تشكيلين

معرض جماعي يستضيف أعمال 110 فنانين تشكيلين

معرض جماعي يستضيف أعمال 110 فنانين تشكيلين
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 09:06

تحتضن مدينة الرباط، خلال الفترة من 9 إلى 16 دجنبر الجاري، لقاء فنيا وثقافيا يجتمع فيه فنانون تشكيليون؛ وذلك بتنظيم من "النقابة المغربية للفنون التشكيلية والفتوغرافيا".

وأشار المنظمون إلى أن "هذا الحدث الثقافي والفني الهام، الذي يعتبر الأول من نوعه، سيعرف مشاركة حوالي 110 فنانين تشكيلين سيعرضون لوحاتهم في بهو المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط"، مضيفين أن "الفنانات التشكيليات والفنانين التشكيليين ينتمون إلى مختلف مدارس الفن التشكيلي، وهي مناسبة لعرض أعمالهم وإبداعاتهم على الجمهور، وفرصة لتلاقح مختلف الإبداعات".

وأضاف المصدر ذاته أن "النقابة المغربية للفنون التشكيلية والفتوغرافيا، التي يترأسها الباحث والفنان العالمي عفيف بناني، آثرت أن تشرك في فعاليات هذا الحدث أكبر عدد من الفنانين، بمن فيهم فنانو الهامش، إيمانا منها بأن شعار المعرض "تجمع الفنانين التشكيليين" مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب، والوقوف على جل الإبداعات، وإعطائها فرصة للتقرب من الجمهور العاشق للفنون التشكيلية".

وأوضح منظمو النشاط أن "المعرض الجماعي يؤسس لثقافة التواصل والحوار والتعاون والتآزر بين الفنانين التشكيليين بعضهم ببعض، وبينهم وبين جمهورهم، وهو في الوقت ذاته لبنة أولى في سبيل مد جسور التواصل بين كل الفنانين ومحاولة للتعريف بهذا الفن الرفيع لدى المتلقي".

وخلال فعاليات هذا المعرض الجماعي، سيتم تكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في دعم الفن التشكيلي بالمغرب، وبعض الشخصيات المنتمية إلى عالم الفن والإبداع والثقافة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر المطرب نعمان لحلو، والمطربة فاطمة الزهراء القرطبي، والإعلامية والشاعرة فاطمة يهدي، والخطاط محمد قرماد، والكاتبة والباحثة الشابة لمياء بلشهب.

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