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كُتّاب وآراء
الحجاجي تعرض "عيونا مبدعة" في مدينة فاس
افتتح، يوم السبت برواق محمد القاسمي بفاس، معرض تشكيلي للفنانة دنيا الحجاجي يحمل عنوان "عيون مبدعة"، ويستمر إلى غاية 18 دجنبر الحالي.
ويضم المعرض، المنظم من قبل مندوبية وزارة الثقافة، مجموعة من اللوحات الفنية التي خطتها أنامل الفنانة دنيا الحجاجي على مدى 10 سنوات متواصلة، حيث يسافر المعرض في شخصيات متعددة من الناس جسدتها الفنانة في عيون من التقت بهم.
الفنانة دنيا الحجاجي قالت، في تصريح بالمناسبة، إن هذا المعرض يضم لوحات تشكيلية بدأتها منذ سنة 2009، "تجسد الإنسان وعمق الإنسانية الكامن في العيون، التي تعد رمزا قويا و"تمثل بالنسبة لي نافذة لاكتشاف الآخر وخباياه وأحاسيسه".
يشار إلى أن الفنانة التشكيلية دنيا الحجاجي ولدت في دجنبر 1987 بمدينة فاس، واختارت الرسم وهي في سن صغيرة، وتعلمت بشكل عصامي، يقودها في ذلك هوس الرسم والولع بالألوان والرموز.