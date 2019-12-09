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الرئيسية | فن وثقافة | عزيزة جلال تعود إلى الغناء بعد 30 عاما من الغياب‎

عزيزة جلال تعود إلى الغناء بعد 30 عاما من الغياب‎

عزيزة جلال تعود إلى الغناء بعد 30 عاما من الغياب‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 18:06

بعد توقف المطربة عزيزة جلال عن الغناء طيلة الثلاثين سنة الماضية، أعلن منظمو مهرجان "شتاء طنطورة" السعودي أن الفنانة المغربية ستحيي حفلا ضمن التظاهرة الفنية ذاتها، في أواخر دجنبر الجاري.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر صحافية سعودية، فإن عزيزة جلال ستعود إلى الفن، من خلال مسرح "مرايا"، في السادس والعشرين من دجنبر الجاري، في إطار مهرجان "شتاء طنطورة" في محافظة العلا، شمال غربي السعودية، الذي يقدم أنشطة فنية وتاريخية وثقافية بين 19 دجنبر الجاري و7 مارس المقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن عزيزة جلال كانت قد أطلت، في وقت سابق من السنة الجارية، على الجمهور وتحدثت عن ظروف اعتزالها للفن وهي في أوج العطاء، وقالت حينها إنها اختارت أن تترك الفن بعدما تعرفت إلى زوجها السعودي الراحل، عن طريق الصدفة، في منطقة ماربيا الساحلية بإسبانيا، أثناء قضاء عطلة الصيف.

يُشار إلى أن عزيزة جلال، ابنة مدينة مكناس، أحيت حفلات في كثير من البلدان العربية مثل الإمارات ومصر، وأدت أغان توصف بالخالدة مثل "مستنياك".

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