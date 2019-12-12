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كُتّاب وآراء
إصدار أدبي يحكي قصص "المرأة التي في الأعلى"
تصدر قريبا للقاص المغربي عبد الجليل الشافعي مجموعة قصصية موسومة بعنوان "المرأة التي في الأعلى" عن دار القرويين للنشر والتوزيع بالقنيطرة، تعد باكورة أعمال الكاتب الشاب.
ويضم الإصدار الأدبي قصصا قصيرة عديدة بعناوين مختلفة من قبيل "أوديب"، "وصية جد"، "تردد"، "حلم قديم"، "جنب الحيط"، "امرأة على الرصيف"، "بريل"، "كبوة"، و"قاهابيل".
وتسلط هذه المجموعة الضوء على قضايا متعددة، سياسية واجتماعية وعاطفية، محاولة أن تطرح السؤال حول هذه القضايا وحول التغير الذي يعرفه المجتمع المغربي في شتى المجالات التي تتشابك مع مصير الإنسان المعاصر، باعتباره أساس المجتمع منه تصدر هذه الظواهر والسلوكات والقضايا وإليه تنتهي.
المجموعة تحاول أن تتحدث بأكثر من صوت لتعري واقعا مختلفا، واقع المرأة وتزويج القاصرات والبطالة والتخلف الديني والسياسي والثقافي... عبر أساليب مختلفة، منها ما هو جاد ورصين، ومنها ما يمتطي أسلوب السخرية والانتقادات الكاريكاتورية... وكل ذلك بلغة سلسة وحوارات عميقة ووصف يصور أحاسيس الشخصيات ورؤاهم للعالم وما في العالم.