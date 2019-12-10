المعهد الفرنسي يقرب عالم القصص المصوّرة من الأطفال المغاربة

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

ببهو محطة القطار أكدال بالعاصمة الرباط، اختار المعهد الثقافي الفرنسي إطلاع الطفولة المغربية على عالم القصص المصوّرة، من خلال معرض صور لأعمال العديد من الرسامين من مختلف دول المنطقة، يرومون عبرها تقديم نظرة جديدة ومغايرة عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المعرض الذي يستمر إلى غاية 20 دجنبر الجاري، افتتح صباح اليوم الثلاثاء، بحضور مديرة المعاهد الفرنسية بالمغرب، كليليا شوفيري كولاكو، واستعرض تطور القصص المصورة العربية جيلا بعد جيل، ومدى تكيفها مع ذوق الجمهور وكذا الوضعيات السياسية المتباينة ببلدان المنطقة.

وطبعت تيمة "الربيع العربي" الأعمال المعروضة، فبعضها سبق التحولات التي أتت مع هذا "الربيع"، بل وتنبأ بها، فيما واصلت الرسومات الأخرى التعبير عن هذه التحولات رغم المخاطر التي تهدد حياة الرسامين، حيث اشتغلوا على اللوحات منذ عشر سنوات تقريبا، ويعملون من خلالها على تغيير القواعد وتحريك السواكن.

وتتضمن الرسوم كذلك إفصاحا عن الحياة في المدن الكبرى من منظور سياسي مضمر بجرأة واضحة، مجربة على مستوى الشكل مزج التقليد العربي في الرسم بجمالية القصص المصورة الغربية والقصص المصورة اليابانية (المنغا)، بالإضافة إلى فن الشارع.

وتعالج الصور المعروضة مواضيع حميمية، شعرية، سياسية، تاريخية، تعكس وتتيح إمكانية فك رموز هذه الصفحة الجديدة التي تكتب بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما تضمن للجمهور المشاهد رحلة تجوال عبر أزقة القاهرة أو الدار البيضاء، وعمارات بيروت وبغداد، فضلا عن اقتراحها وجهة نظر بديلة عن البلدان العربية اليوم.

وسينظم المعهد الفرنسي زيارات مؤطرة إلى محطة الرباط أكدال لفائدة المتمدرسين والجمعيات، تشمل حوالي ألف تلميذ من السلكين الإعدادي والثانوي الذين سيتم تزويدهم بكتيب بيداغوجي وترفيهي يكتشف كل تلميذ من خلاله المعرض على طريقة لعبة البحث عن الكنز.

وسيعمل صلاح الدين بسطي، مبدع القصص المصورة المغربي، على إكساب الزوار الشباب المبادئ الأولى لهذا الفن ومساعدتهم على إبداع صفحة قصص مصورة خاصة بهم، وسيتيح المعهد كذلك يوما ثقافيا متفردا لفائدة 120 طفلا يزورون خلاله طنجة على متن البراق، وسيتخلل الرحلة معرض قصص عربية مصورة.