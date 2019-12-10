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الرئيسية | فن وثقافة | المعهد الفرنسي يقرب عالم القصص المصوّرة من الأطفال المغاربة

المعهد الفرنسي يقرب عالم القصص المصوّرة من الأطفال المغاربة

المعهد الفرنسي يقرب عالم القصص المصوّرة من الأطفال المغاربة
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 18:25

ببهو محطة القطار أكدال بالعاصمة الرباط، اختار المعهد الثقافي الفرنسي إطلاع الطفولة المغربية على عالم القصص المصوّرة، من خلال معرض صور لأعمال العديد من الرسامين من مختلف دول المنطقة، يرومون عبرها تقديم نظرة جديدة ومغايرة عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المعرض الذي يستمر إلى غاية 20 دجنبر الجاري، افتتح صباح اليوم الثلاثاء، بحضور مديرة المعاهد الفرنسية بالمغرب، كليليا شوفيري كولاكو، واستعرض تطور القصص المصورة العربية جيلا بعد جيل، ومدى تكيفها مع ذوق الجمهور وكذا الوضعيات السياسية المتباينة ببلدان المنطقة.

وطبعت تيمة "الربيع العربي" الأعمال المعروضة، فبعضها سبق التحولات التي أتت مع هذا "الربيع"، بل وتنبأ بها، فيما واصلت الرسومات الأخرى التعبير عن هذه التحولات رغم المخاطر التي تهدد حياة الرسامين، حيث اشتغلوا على اللوحات منذ عشر سنوات تقريبا، ويعملون من خلالها على تغيير القواعد وتحريك السواكن.

وتتضمن الرسوم كذلك إفصاحا عن الحياة في المدن الكبرى من منظور سياسي مضمر بجرأة واضحة، مجربة على مستوى الشكل مزج التقليد العربي في الرسم بجمالية القصص المصورة الغربية والقصص المصورة اليابانية (المنغا)، بالإضافة إلى فن الشارع.

وتعالج الصور المعروضة مواضيع حميمية، شعرية، سياسية، تاريخية، تعكس وتتيح إمكانية فك رموز هذه الصفحة الجديدة التي تكتب بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما تضمن للجمهور المشاهد رحلة تجوال عبر أزقة القاهرة أو الدار البيضاء، وعمارات بيروت وبغداد، فضلا عن اقتراحها وجهة نظر بديلة عن البلدان العربية اليوم.

وسينظم المعهد الفرنسي زيارات مؤطرة إلى محطة الرباط أكدال لفائدة المتمدرسين والجمعيات، تشمل حوالي ألف تلميذ من السلكين الإعدادي والثانوي الذين سيتم تزويدهم بكتيب بيداغوجي وترفيهي يكتشف كل تلميذ من خلاله المعرض على طريقة لعبة البحث عن الكنز.

وسيعمل صلاح الدين بسطي، مبدع القصص المصورة المغربي، على إكساب الزوار الشباب المبادئ الأولى لهذا الفن ومساعدتهم على إبداع صفحة قصص مصورة خاصة بهم، وسيتيح المعهد كذلك يوما ثقافيا متفردا لفائدة 120 طفلا يزورون خلاله طنجة على متن البراق، وسيتخلل الرحلة معرض قصص عربية مصورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - باحث لغوي ولسانياتي الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 18:39
من اراد ان يتعلم اللغات فعليه بالرسوم المتحركة.لانها تعتمد على الصورة و فهم مدلولاتها.من السهل الى الصعب.لان الصورة تسهل تفهيم معاني الكلمات.وبناء اللغة.
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2 - محمود ميزاغري الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 18:41
بلزم الاطفال يتعلموا الانجليزية لانها هي لغة التواصل مع العالم بما في ذلك في فرنسا لان فرنسا هي نفسها تتبنى الفرنسية+الانجليزية و ايضا كافة بلدان اوربا و العكس صحيح اي دوما نجد اما الايكالية او الاسبانية او الروسية او الالمانية +الانجليزية و لا نجد ابدا الفرنسية مع الاسف الشديد...و تبقى الفرنسية نافعة لمن يريد الهجرة الى فرنسا فقط و اما خارج فرنسا فلا احد يتحدث بها مطلقا...كما على فرنسا ان تعيد سياستها اللغوية بالمغرب و ان تعمل على بناء علاقات عادية مع المغرب اي نفس العلاقة التي تتبناها مع انجلترا و اسبانيا و المانيا و ايطاليا و روسيا و الصين الخ..اي علاقة طبيعية عادية هي العلاقة التي تربط بين دولتين لان مصالح الدول تتعارض و لا مجال فيها للاخوة و الصداقة ..اليوم تكون الدولة صديقة و الغذ تقلب رأسا على عقب الى عدو...لماذا علاقات طبيعية؟ لكي تكون مبنية على التبادل الحقيقي للمصالح بين شعبين و ليس للنفوذ و الهيمنة و الابتزاز و السيطرة و تجشيع اللغة فقط من اجل ابقاء المصالح و بيع المنتجات كما يصرخ بذلك في الحملات الانتخابية و المؤسسات الفرنكوفونية التي لا نجد لها مثلا في العالم اي ان دولة
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