التاريخ يعيد شريهان لاعتلاء المسرح الاستعراضي

هسبريس ـ مُتابعة

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، تعود الفنانة الاستعراضية شريهان إلى ركح المسرح من خلال عروض مصورة عن شخصيات نسائية أثرت في التاريخ، من بينهن الممثلة والمغنية الأمريكية مارلين مونرو، ومصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل، ورابعة العدوية، وأنديرا غاندي، وغيرهن.

ودشّنت الفنانة المصرية عودتها إلى التمثيل بمسرحية "كوكو شانيل"، التي تتناول في قالب استعراضي حياة أيقونة الموضة الفرنسية "شانيل"، من سيناريو وحوار وكلمات الأغاني مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج "العدل ڭروب".

وكشفت شريهان عن رأيها في أول عرض مسرحي من المقرر أن تعود به إلى جمهورها بعد فترة غياب طويلة بسبب المرض، موردة أنها انتهت من التصوير وأنها راضية تماما عن العرض، لكنها مثل جمهورها لا تعرف الموعد النهائي لتقديمه، لأن تحديد الموعد يخضع لحسابات مالية ما بين الشركة المنتجة والقناة الفضائية صاحبة الحقوق الحصرية للعرض.

وأضافت قائلة: "القرار الآن للشركة المنتجة العدل ڭروب، وسيتم تحديد موعد العرض من طرف القائمين على قناة الـ DMC"، وتابعت: "أتمنى أن يخرج للجمهور وينتهي هذا الانتظار لتشفى شريهان بإسعاد الجمهور. أشكركم وسامحوني وأعدكم قريباً بما يليق بكم، فأنا عائدة لأرد بعض جميلكم وأقبل جبينكم فقط".

يذكر أن تعاقد شريهان مع شركة "العدل ڭروب" جاء بعد غياب عن الوسط الفني لأسباب صحية دام 15 عاما، وكان من المقرر أن تقدم 13 مسرحية استعراضية مصورة عن شخصيات نسائية أثرت في التاريخ، نالت شبكة قنوات "DMC" المصرية حقوق عرضها حصريا، وكان من المقرر البدء في إذاعتها ضمن سهرات موسم دراما رمضان 2018، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.

وتعد شريهان من أهم الفنانات المصريات، حيث بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفزيون، ومن أشهر أعمالها في المسرح "سك على بناتك"، "علشان خاطر عيونك"، و"شارع محمد علي".

كما قدمت للسينما العديد من الأفلام، أهمها: "الطوق والإسورة"، "المرأة والقانون"، "فضيحة العمر"، "عرق البلح"، "ميت فل"، "خلي بالك من عقلك"، "كريستال"، وغيرها، إلى جانب العديد من الأعمال التلفزيونية، منها "دمي ودموعي وابتسامتي"، بالإضافة إلى فوازير رمضان على مدى سنوات عديدة.

وتوقفت شريهان عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها لأزمة صحية، قبل أن تعلن عودتها عام 2017.