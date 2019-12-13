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كُتّاب وآراء
بيت الشعر يقدّم منشورات صادرة في السنة الحالية
يُرتقب أن ينظّم بيتُ الشّعر بالمغرب، يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري برواق الفنُون التّابع لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير بالرباط، حفلا ثقافيّا لتقديم جديدِ منشوراتِه الصّادرة برسم سنة 2019 بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة، بحضُور الكتّاب المؤلفين.
المنشُورات همّت مجالي التّرجمة والدراسات النقدية، وعددها 14 كتابا، ومن المنتظر أنْ يوقّع كلّ كاتب عددًا من النّسخ على سبيل الإهداء للضيُوف الحاضرين بالحفل الذي سيقدمه الشاعر حسن نجمي.
ويتعلق الأمر بمنشورات "أنخاب البحر واليابسة، أنطولوجيا شعراء قادش" لخالد الريسوني، و"لا تملك شيئا وتهديني عالما! أنا مدين لك بعالم" للشاعر أنطونيو بورتشيا وترجمة أحمد لوغليمي، و"رسائل إلى صديقة من البندقية" لراينر ماريا ريلكه وترجمة حسونة المصباحي، و"حل لغزي، القصائد الكاملة لسيتفن كراين" من ترجمة محمد قنور.
كما سيتم تقديم، في مجال الترجمة دائما، منشورات "قنادل الروح، منتخبات من الشعر الإسباني"، ترجمة محمد العربي غجو؛ "تشيت بيكر" للشاعر الفرنسي زينو بيانو، ترجمة جمال خيري؛ "كتاب الأعمى" للشاعر نبيل منصر، ترجمة كمال التومي؛ وأخيرا "في غبطة الوحدة والموت، أنطولوجيا شاعرات أمريكا اللاتينية"، من ترجمة يوسف ناوري.
أما في مجال الدراسات النقدية والحوارات، فسيكون جمهور الحفل الثقافيّ على موعد مع مؤلفات "كيمياء الاستحالة" لرشيد المومني؛ و"تحولات تموز: قراءة في شعر محمود درويش" لعلال الحجام؛ و"الشعر والتربية" (مؤلف جماعي)، إعداد وتقديم خالد بلقاسم؛ و"غيمة ومرايا: الإنسان والكون في شعر عبد الكريم الطبال" لعبد الجواد الخنيفي؛ و"الذات والهوية والكتابة: حوارات في الشعر المغربي" لعبد اللطيف الوراري؛ و"الهايكو المغربي: الحقل والسياق" لعبد القادر الجموسي.
ومن المُنتظر أنْ يشْهد الحفلُ إلقاءَ كلمة لبيت الشعر في المغرب؛ ولوزارة الثقافة والشباب والرياضة ولمؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير؛ عِلاوة على كلماتِ المؤلفين المعْنيين بهذه الإصدارات التي سيتمّ توقيعُها، في ختام الحفل، للحضور الكريم.