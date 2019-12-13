الأصوات المغربية تتألق مجددا في برنامج "ذا فويس"‎

هسبريس من الرباط

خطفت المواهب المغربية الأنظار مرةً أخرى في برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، الذي عرف تأهل ثلاثة مشتركين إلى نصف النهائي بعدما أصبح القرار في يد الجمهور وحده ليحدد من يتنافس على اللقب بين اثنين من المشتركين من كل فريق.

واستحوذت الأصوات المغربية على نصف نهائي النسخة الخامسة من البرنامج؛ إذ تأهل ثلاثة مشتركين مغاربة من أصل ثمانية، واحتفظت لجنة التحكيم بالأصوات المغربية للتنافس على اللقب، ويتعلق الأمر بكل من فهد مفتخر من فريق حماقي، ورضوان الأسمر من فريق سميرة، ورباب ناجد من فريق أحلام.

وأثبتت المواهب الغنائية المغربية تألقها طيلة أطوار الموسم الخامس من "ذا فويس"، من خلال تقديم عروض احترافية في سهرات قنوات مجموعة "ام بي سي"، شملت مزيجا رائعا بين المواويل الأندلسية وأغان خالدة، إلى جانب الغناء بلغات متعددة.

وأدى رضوان الأسمر في العرض المباشر الأخير أغنية "أحبك" لحسين الجسمي، فأشادت سميرة بإبداعه المتكرر في كل ظهور له على المسرح.

أما فريق أحلام، فكانت انطلاقة المنافسة فيه مع رباب ناجد بأغنية "J’en ai Marre" لأسماء لمنور، ونجحت رباب في تقديم لون مميز لم تلمسه منها لجنة التحكيم طيلة الفترة الماضية، فيما وصفت أحلام صوت الواعدة المغربية بصوت السحاب.

وكان مسك الختام مع فريق حماقي؛ إذ تألق فهد مفتخر في غنائه بين الشرقي والغربي من خلال "Impossible" لجيمس آرثر و"يا منعنع" لمصطفى حجاج، فأشاد حماقي بكيفية انتقاله بين الأغنيتين الغربية والشرقية.

الباحث الموسيقي عبد السلام عزري علق على استحواذ المواهب المغربية على البرنامج العربي قائلا: "الأصوات المغربية متمكنة واحترافية، وهذه حقيقة نلمسها في العديد من البرامج الغنائية ولا يقتصر الأمر على برنامج واحد فقط أو موسم دون آخر"، مضيفا في حديث لهسبريس أن "المغرب يتمتع بأصوات شاملة تنتظر الفرصة لإبراز ذاتها".

ويرى المتحدث أنّ "مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إظهار المواهب الغنائية المغربية للوطن العربي، بالإضافة إلى إتقان المغاربة لأكثر من لغة ولهجة بسلاسة وبراعة كبيرتين".