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الرئيسية | فن وثقافة | لمريني يبدأ تصوير فيلم "جبل موسى" بسيدي إفني

لمريني يبدأ تصوير فيلم "جبل موسى" بسيدي إفني

لمريني يبدأ تصوير فيلم "جبل موسى" بسيدي إفني
هسبريس من الرباط
السبت 14 دجنبر 2019 - 09:15

بدأ المخرج المغربي إدريس لمريني تصوير فيلمه الروائي الطويل الجديد "جبل موسى" بمنطقة مير اللفت بإقليم سيدي إفني.

وقال لمريني في تصريح له بالمناسبة إن منطقة مير اللفت تعد فضاء نموذجيا لتصوير مشاهد فيلمه الروائي الجديد "جبل موسى"، مضيفا أن اختياره لهذه المنطقة "يعود كذلك إلى كونها تتوفر على مؤهلات طبيعية مهمة، إضافة إلى التعامل الراقي لساكنة المنطقة مع ضيوف مدينتهم".

وأشار إدريس المريني إلى "أن ديكورات الفيلم صعبة وتتطلب مناطق يتواجد فيها البحر والجبل، كما أن المشاهد التي تفرضها القصة في هذا العمل الجديد ينبغي فيها توفر بيت من طابقين يطل على البحر والجبل في الوقت ذاته، وهو ما توفر لنا هنا في هذه المنطقة الجميلة".

ومن المنتظر أن يمتد تصوير مشاهد فيلم "جبل موسى" بمنطقة مير اللفت لمدة شهر كامل، على أن تصور مشاهد أخرى بالرباط والقنيطرة.

ويشارك في هذا الفيلم الروائي الطويل ثلة من الفنانين المغاربة، منهم يونس بواب وعبد النبي البنيوي والسعدية أزكون وحسن فلان، ويحكي الفيلم قصة صديقين يجمع بينهما حب الفلسفة رغم اختلافهما في القناعات والأفكار.

يذكر أن الفيلم الروائي الطويل "جبل موسى" هو العمل الروائي الطويل الخامس للمخرج المغربي ادريس لمريني بعد "الحنش" و"عايدة" و"العربي" و"بامو".

كما سبق للمريني أن أنتج عدة برامج وأفلام وثائقية للتلفزيون المغربي، وتم اختيار فيلمه "عايدة" للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي سنة 2016.

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