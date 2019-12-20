هشكار: التاريخ في المدارس "مُزور" .. والموروث الأمازيغي مهمل

هسبريس - وائل بورشاشن

قال كمال هشكار إنّ فيلمه الوثائقي الجديد "في عيونك أرى وطني" فيلم عن الحاضر، بعدما كان وثائقيّه السابق "تينغير جيروزاليم" عن الماضي.

ووضّح هشكار، في لقاء مع جريدة هسبريس الالكترونية، أنّ هذا الوثائقيّ الجديد يصوِّرُ الجيل الثالث من اليهود الذي لم ينس ثقافته المغربية ولا يزال يتحدّث بالدّارجة، وحتى بالعربية الفلسطينية؛ مثل الفنّانة نيطع القايم، التي تتذكّر وتغنّي "كل أغانينا"، التي غنّتها زهرة الفاسية، وسامي المغربي… لافتخارها بمغربيَّتِها.

وبيّن المخرج المغربي الفرنسي أنّ "بعينك تانشوف بلادي" فيلم عن الحاضر، بعدما "رحل الماضي"، وزاد: هذا الفيلم طريقة لإعادة خلق روابط عبر الموسيقى، وعبر الثقافة، بعيدا عن الجدل السياسي؛ فهو "فيلم يدافع عن الآخرَية، ويريد أن يجمع، ويُظهِرَ للشّباب أنّ المغرب متعدّد، في هذا السياق العالمي الذي يوجد فيه دونالد ترامب ومارين لوبين والإسلاميون وبنيامين نتنياهو، الذين هم عنصريون ولا يريدون الآخر".

وعن استمراره في اتّخاذ التاريخ اليهوديّ المغربي موضوعا لأعماله الوثائقية، ذكر هشكار أن دافع هذا الاختيار هو أنّه "موضوع مغربي، وهؤلاء مغاربة"، ثم استرسل متسائلا: "لم عندما أخرج شيئا حول تعايش المسلمين واليهود بالمغرب يعتبر هذا مثل موضوع "طابو"؟ هم مغاربة، وأين المشكل؟ ولا يزال هناك مغاربة يهود يقطنون في الدار البيضاء وطنجة ومراكش، وعندنا صديقي المستشار الملكي الكبير أندري أزولاي، وهم مغاربة كانوا قبل الإسلام والعرب".

واستدرك المخرج قائلا: "قد أفهم لم قد يعتبر بعض النّاس هذا تطبيعا، ولخبطة؛ لأننا لا نعلّم تاريخنا الحقيقي للمدرسة، وهذا سؤال حقيقي، فالتاريخ الذي يدرَّس في المدارس مزوَّر، ويبدأ مع الأدارسة، وكأنّ "إيمازيغن" لم يكونوا قبل تلك الفترة، ولا نتحدّث عن تاريخ "إيريفين"، ولا نتحدّث عن تاريخ الكثير من الأمور التي تمثّل قيمة وكنزا كبيرا للمغرب والتعدّد المغربي، ولا نتحدّث عن فترة "السّيبة" وعن "نظام الحماية"، وإضافة إلى الصّحافيين الذين يريدون "البوليميك"، هذا مشكل سياسي أيضا".

هشكار، الذي ذكر أنّ ليس للسّياسيين المغاربة "جرأة ليُغَيِّروا البرنامج التعليمي"، لم يغفل عن استحضار اعتراف الدّستور المغربي في سنة 2011 بالمكوّن العبري كواحد من روافد الثّقافة المغربية، والتّغيّر الذي يتمّ شيئا فشيئا، مع بدء ملك البلاد بإصلاح المقابر اليهودية، ومع متحف التراث الثقافي اليهودي، الذي أسماه متحف شمعون ليفي.

كما ذكر هشكار أنّ الموروث الأمازيغي لا نتحدّث عنه كثيرا، أيضا، بالمغرب، والكثيرون لا يعرفون قصائد "حادّة أوعكّي". وتساءل عن سبب عدم تدريس مؤلَّفات إدمون عمران المالح، وتأسّف لعدم معرفة الشباب المغربي بالكثير ممّا يهمّ التّعدّد المغربي، الذي يجب أن نكون فخورين به؛ لأن "هناك مسؤولية السياسيين الذين يريدون ربّما أن يتركُوهم أغبياء".

وذكّر المخرج المغربي الوثائقي بـ"بقاء الفيلم الوثائقي "تنغير جيروزاليم" في التاريخ المغربي، وأنّه أصبح موضوع دراسة في جامعات برنستون وكولومبيا، وموضوع كتابة علماء إناسة واجتماع"، ثم استرسل قائلا: إذا كنت سأخرج فيلما دراميا مستقبلا، فسيكون "أوبرا" أمازيغية، على شكل تراجيديا إغريقية، ستتحدّث عن الاعتقادات الأمازيغية قبل الإسلام، لأن هذا من ثقافتنا أيضا، وسأشتَغل فيها على اللباس، والكوريغرافيا، والموسيقى، والرقص… بعدما أخذ الوثائقي الجديد سبع سنوات من العمل، دون أن يستبعد احتمال اشتغاله مستقبلا على شخصيّات مهمّة له، من قبيل الوطنيَّين المغربيّين اللَّذَين دافعا عن استقلال المغرب، شمعون ليفي وإدمون عمران المالح.

وردّ كمال هشكار على المرصد المغربي لمناهضة التّطبيع، الذي سبق أن صنّفه شخصية مطبّعة، واعتبر وثائقيّه الجديد "دعاية لا علاقة لها بالعمل التوثيقي" و"مجرد أدوات بأيادي خدام الصهيونية هنا بالمغرب، لتمرير عملية غسيل دماغ للمغاربة وشطب تاريخهم في فلسطين"، ورأى أنّ هذا المخرج يسير في "اتجاه صهينة مفهوم ما يسمى المكون العبري في الدستور المغربي".

وقال مخرج الفيلم الوثائقي الجديد "في عيونك أرى وطني" إنّ من في المرصد لهم "مشكل مع الثقافة المغربية"، ويمارسون دائما تلاعبا (instrumentalisation)؛ فهم "لم يشاهدوا الفيلم بعد ويتحدّثون عن هذا"، ثم أجمل قائلا: "أبواي وجدّاي لا يتحدثون عن التطبيع؛ فالتّعايش أمر عادي من تاريخ المسلمين واليهود، ليذهبوا ويتكلّموا عن المغاربة الذين يموتون في المستشفيات، وفي الأطلس، ومن عندهم مشاكل، فهذه هي الأسئلة السياسية الحقيقية".