الشروع في تصوير "ستيلو أحمر" بضواحي خنيفرة‎

هسبريس من الرباط

سيشرع الممثل والمخرج عبدو المسناوي، خلال نهاية شهر دجنبر الجاري، في تصوير فيلمه القصير الجديد "ستيلو أحمر"، بمشاركة كل من رشيد الوالي ومحمد الشوبي ولطيفة أحرار وعبد الكبير الركاكنة وعبد الرحيم المنياري ومحمد مشموم، وبمشاركة الطفلين فادي البدري ومحمد ريان نسيب وأطفال مجموعة المدارس الجماعاتية بأجدير.

ووفق بلاغ صحافي، فإن موضوع هذا الفيلم، الذي سيُصوَّر بمنطقة أكلمام وأجدير الواقعة بنواحي مدينة خنيفرة، يتمحور حول محاولة أستاذ (يقوم بأداء الدور رشيد الوالي) بسط فكرة الديمقراطية من خلال إجراء تصحيح الامتحان ومدى تفاعل تلاميذ مدرسة بأعالي الجبال؛ في حين تجري الحملة الانتخابية بوسط القرية.

وقد حظي هذا الفيلم، الذي يتولى إنتاجه المنتج المغربي عبد الرحيم هربال وشركة يان للإنتاج الفني، بدعمِ كلّ من المركز السينمائي المغربي والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

يذكر أن القائمين على إنتاج هذا الفيلم القصير، الذي يعد التجربة الثانية للمخرج عبدو المسناوي بعد فيلمه "سفسطة" الذي عرف نجاحا كبيرا في العديد من المهرجانات الوطنية والعالمية، نوّهوا بمساهمة السلطات المحلية بكل من أكلمام وأجدير وعامل إقليم خنيفرة في تسهيل وتوفير ظروف التصوير الذي سيستمر من 19 إلى 23 دجنبر الجاري.