رحيل الفنان المصري حسن عفيفي عن 77 عاما

هسبريس – رويترز

توفي حسن عفيفي الفنان ومصمم الاستعراضات المصري وعضو فرقة رضا، الأحد، عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب صديقه الممثل والمخرج محمد صبحي على صفحته الرسمية بفيسبوك "فقدت صديقي ورفيق رحلتي الفنية، الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا، حسن عفيفي".

وأضاف "كنت إنسانا طيبا معاونا لكل من حولك .. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب .. ومعاونا في معظم أعمالي الفنية .. رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف".

تخرج عفيفي في كلية العلوم بجامعة القاهرة وبدأ مشواره الفني راقصا في فرقة رضا وشارك معها في عدد من الأفلام قبل أن يتفرغ لتصميم الرقصات وتدريب الفنانين.

صمم رقصات واستعراضات عشرات المسرحيات والأفلام والمسلسلات وتعاون على مدى ثلاثة عقود مع كبار النجوم أمثال نيللي وشريهان وسمير غانم في تقديم الفوازير وألف ليلة وليلة في شهر رمضان.

ومن أشهر الفوازير التي قدمها (عروستي) و(الخاطبة) و(عالم ورق ورق) و(فطوطة) و(المناسبات) و(حول العالم).

وكان الراحل متزوجا من الممثلة هناء الشوربجي التي تعرف عليها من خلال فرقة رضا.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان إن "الموت غيب أحد ملهمي الفنون الشعبية قبل تكريمه في الاحتفالات بمناسبة مرور 60 عاما على تكوين فرقة رضا التي شارك في تأسيسها وسطر معها تاريخا مشرفا".

وأضافت أن الراحل "ساهم في تطوير مفهوم الاستعراض، وابتكر أعمالا ستبقى خالدة في الذاكرة والوجدان".