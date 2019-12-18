مجموعة "كولدبلاي" البريطانية تتغنى بتراث المغرب

هسبريس من الرباط

برقصات شعبية لفرقة "أحيدوس"، وسط رياض مراكشي عتيق، اختارت المجموعة البريطانية "كولدبلاي" الاحتفاء بالتراث المغربي من خلال أغنيتها "الحياة اليومية".

أغنية "Everyday Life"، التّي طرحتها المجموعة البريطانية على طريقة "الفيديو كليب"، خصصتها لمناقشة موضوع التنوع والاختلاف الثقافي بين ثلاثة أماكن مختلفة حول العالم. وانتقلت كاميرا المخرجة كارينا إيفانز بين أسواق مراكش الشعبية، وسوق النحاسين. كما شكلت ساحة جامع الفنا خلفية لبعض اللقطات، خاصة مشهد مسن يصلي عند مطلع الفجر، لتنقل من جديد رقصات إفريقية لنساء من جنوب إفريقيا، ثم أوكرانيا.

واختارت الفرقة البريطانية أن تضفي لمسة عربية على ألبومها الجديد، الذي حمل اسم الأغنية نفسها التّي تمّ تصويرها بالمغرب. وتضمّن الألبوم كلمات ورموزاً عربية، بالإضافة إلى أغنية تحمل اسم "بني آدم" وأخرى بعنوان: "أرابيسك".

وتزامنا مع إطلاق الألبوم، الذي يخصص حصة كبيرة للجمهور العربي، اختارت الفرقة أحد المواقع الأثرية لتغني أغانيها الجديدة.

وتم تصوير الأغاني ونقلها بشكل مباشر على المنصات الرقمية ليتسنى للمتابعين مشاهدة أولى أعمال الفرقة احتفالاً بالألبوم الجديد.

"كولدبلاي" هي فرقة روك إنجليزية تشكلت بلندن في 1999، وتضم 4 أعضاء، هم: كريس مارتن، وجوني باكلاند، وجاي بيريمان، وويل تشامبيون، وأنتجت العديد من الأغاني الناجحة؛ وتجاوزت مبيعاتها 50 مليون نسخة، وصدر آخر ألبوم لها سنة 2015 بعنوان "A Head Full of Dreams".

وحصلت المجموعة الغنائية على العديد من الجوائز الموسيقية، منها 7 جوائز بريت، كما حصلت على لقب أفضل فرقة بريطانية 3 مرات، و4 جوائز MTV Video Music Awards، و3 جوائز في World Music Awards، و4 جوائز في Billboard Music Awards ، و7 جوائز جرامي.