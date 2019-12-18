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الرئيسية | فن وثقافة | الدوزي يجدد أرشيفه الفني بأغنية "لو كان جا قلبك"

الدوزي يجدد أرشيفه الفني بأغنية "لو كان جا قلبك"

الدوزي يجدد أرشيفه الفني بأغنية "لو كان جا قلبك"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 10:53

وفق توزيع موسيقي جديد، قرر الفنان الدوزي تجديد أرشيفه الفنّي من خلال أغنيته "لوكان جا قلبك" التّي طرحها قبل عشرين سنة.

وتعد هذه الأغنية عودة جديدة إلى أغاني الزمن الجميل الخاصة بـ"فن الراي"، وذلك برغبة من جمهوره وتحت طلبه، إذ سبق أن قدّمها قبل أكثر من عشرين سنة، ولاقت نجاحا غير مسبوق آنذاك.

الأغنية من كلمات قادر وألحان نصرو، وتوزيع الموسيقي المغربي مراد مجود، وهي ثمرة مجموعة من التحضيرات التّي استغرقت حوالي ثلاثة أشهر، وتمّ تسجيلها باستوديوهات بلجيكا؛ فيما تم تصوير "فيديو كليب" الأغنية بأحدث التقنيات مع المخرج التركي كمال باشنوغ، الذي سبق للدوزي أن تعامل معه في "فيديو كليب" أغنيته الأخيرة "خلوها تهضر".

وقال الدوزي إن أغنيته الجديدة جاءت تلبية لرغبة جمهوره المتعطش لفن الراي، بعد أن غاب عنه لمدة أكثر من عشرين سنة، ويضيف: "عودةً إلى الزمن الجميل، ونزولاً عند رغبة جمهوري الحبيب بعد أكثر من عشرين سنة، بحلّة جديدة".

واقترن اسم الدوزي بفن الراي منذ بداياته الفنية، إذ أصدر العديد من أغاني الراي الناجحة، كـ"ديك الدار العالية"، "غيابك طال"، "مازال شاكة فيا"، و"رواحي ليا"؛ كما تميز بأدائه ألوانا موسيقية مختلفة، إذ قدم العديد من الأعمال المرفقة بـ"فيديو كليبات" مصورة، وحصلت على نسب مشاهدة كبيرة، كـ"آمر"، "أول حب"، "الموجة"، "حسدوا ولا غيرو" و"لك قلبي".

من جهة ثانية، اختار الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي أن يكرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم والبكم خلال حلقة خاصة من الموسم الجديد لبرنامج "رشيد شو"، من خلال استضافة أشخاص عانوا من فقدان السمع والنطق لأسباب مختلفة، لكنهم استطاعوا تحقيق النجاح في حياتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - من إيطاليا الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:38
هذه الأغنية عودة جديدة إلى أغاني الزمن الجميل الخاصة بـ"فن الراي" حظ موفق الدوزي خلاصة القول *فنان* بكل ماتحمله الكلمة من معنى.
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-6
2 - oujdi الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 12:44
الى الاخ دوزي لماذا لا تصور كليب لهذه الأغنية في مدينة وجدة الام أو نواحيها
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-3
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