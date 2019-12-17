تلاميذ من الرباط يحلون ضيوفا على "كنوز الإسلام"

هسبريس من الرباط

في إطار الزيارات التي تنظمها إلى المعرض الكبير "كنوز الإسلام في إفريقيا من تمبكتو إلى زنجبار"، تشرف مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي هذا الأسبوع على زيارة مؤطرة لفائدة مؤسستين تعليميتين.

الزيارة التربوية إلى معرض "كنوز الإسلام في إفريقيا" تستهدف الثانوية الإعدادية المغرب الكبير والثانوية الإعدادية الإمام البخاري بالرباط، بقاعتي باب الرواح والباب الكبير للأوداية ومتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، وذلك يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، ابتداءً من الساعة الثانية زوالاً إلى غاية الساعة السادسة مساءً.

ووفق بلاغ لها، فإن أكاديمية المملكة المغربية هيّأت لهذا الغرض كُتيّباً تربوياً خاصاً يتضمن مجموعة من التمارين يتم توزيعه أثناء الزيارة.

جدير بالذكر أن مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي، بشراكة مع معهد العالم العربي بباريس ووزارة الثقافة والاتصال والرياضة والمؤسسة الوطنية للمتاحف، تنظم من 17 أكتوبر 2019 إلى 25 يناير 2020 بالرباط، معرض "كنوز الإسلام في إفريقيا" لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية، لتعريفهم بالتاريخ الإسلامي وكيفية انتشار الإسلام بأفريقيا جنوب الصحراء.