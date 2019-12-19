واكد يتجاوز "المنع" ويطرق أبواب السينما العالمية

هسبريس - متابعة

بعد منعه من دخول مصر وحذف مشاهده من مسلسل "حديث صباح ومساء"، الذي يعد واحدا من أهم الأعمال الفنية التّي قدّمها مؤخرا، يستعد الممثل المصري المثير للجدل عمرو واكد لتقديم أعمال سينمائية عالمية السنة المقبلة.

وحسب ما أفاد به الممثل المصري، في "تغريدة" نشرها في حسابه على "تويتر"، فإنّه يستعد للمشاركة في الجزء الثاني من الفيلم الأمريكي "المرأة الخارقة"، ما أثار غضب البعض على صفحات التواصل الاجتماعي بسبب مشاركة ممثلة إسرائيلية، الأمر الذي يعتبر "تطبيعا"، حسب تعبيرهم.

أما العمل الثاني الذي يشارك فيه عمرو واكد فهو فيلم "الكوكب الأخير" (The last planet)، من إخراج الأمريكي تيرانس ماليك، وتدور أحداثه في زمن السيد المسيح عليه السلام.

في مقابل ذلك، تقدم المحامي المصري طارق محمود ببلاغ جديد للنائب العام المصري ضدّ الفنان عمرو واكد، متهما إياه بقيادة خلية إرهابية، والتحريض ضد الدولة المصرية، والاستقواء بالخارج، وتعمد نشر أخبار كاذبة، والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة لتحقيق أغراضها، بعد اتهامه سابقا بـ"الخيانة العظمى" و"إهانة مؤسسات الدولة".

المحامي المصري قال في نص بلاغه إن "عمرو واكد يقود خلية إرهابية مع بعض الجهات المعادية لمصر للتحريض ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية؛ وهذه الجهات تنظم له مؤتمرات صحافية يهاجم فيها مصر ومؤسساتها وقياداتها، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري".

وأضاف المحامي: "الهارب عمرو واكد يحرض ضد مصر خلال المؤتمرات التي يحضرها، وينقل صورة مغلوطة عنها ويوجه الاتهامات الكاذبة لمؤسسات الدولة بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي، وإثارة الفتنة في المجتمع المصري، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى تحريضه على التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري".

وطالب المحامي طارق محمود في ختام بلاغه بضرورة "فتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ، ووضع اسم عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضده، وإخطار إنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية وإحالته على محاكمة جنائية عاجلة".