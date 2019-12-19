24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. حديث في السياسة (5.00)

  2. زيت الزيتون المغشوشة تهدد صحة المغاربة بمرض التشمع الكبدي (5.00)

  3. اتفاقية تلحق جماعة وزان بركب "المدن الولوجة" (5.00)

  4. عامل وزان يتفقد "حملة رعاية" لمواجهة آثار البرد (5.00)

  5. تُجّار يشكون تردي وضعية السوق الأسبوعي بسلوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | واكد يتجاوز "المنع" ويطرق أبواب السينما العالمية

واكد يتجاوز "المنع" ويطرق أبواب السينما العالمية

واكد يتجاوز "المنع" ويطرق أبواب السينما العالمية
هسبريس - متابعة
الخميس 19 دجنبر 2019 - 01:33

بعد منعه من دخول مصر وحذف مشاهده من مسلسل "حديث صباح ومساء"، الذي يعد واحدا من أهم الأعمال الفنية التّي قدّمها مؤخرا، يستعد الممثل المصري المثير للجدل عمرو واكد لتقديم أعمال سينمائية عالمية السنة المقبلة.

وحسب ما أفاد به الممثل المصري، في "تغريدة" نشرها في حسابه على "تويتر"، فإنّه يستعد للمشاركة في الجزء الثاني من الفيلم الأمريكي "المرأة الخارقة"، ما أثار غضب البعض على صفحات التواصل الاجتماعي بسبب مشاركة ممثلة إسرائيلية، الأمر الذي يعتبر "تطبيعا"، حسب تعبيرهم.

أما العمل الثاني الذي يشارك فيه عمرو واكد فهو فيلم "الكوكب الأخير" (The last planet)، من إخراج الأمريكي تيرانس ماليك، وتدور أحداثه في زمن السيد المسيح عليه السلام.

في مقابل ذلك، تقدم المحامي المصري طارق محمود ببلاغ جديد للنائب العام المصري ضدّ الفنان عمرو واكد، متهما إياه بقيادة خلية إرهابية، والتحريض ضد الدولة المصرية، والاستقواء بالخارج، وتعمد نشر أخبار كاذبة، والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة لتحقيق أغراضها، بعد اتهامه سابقا بـ"الخيانة العظمى" و"إهانة مؤسسات الدولة".

المحامي المصري قال في نص بلاغه إن "عمرو واكد يقود خلية إرهابية مع بعض الجهات المعادية لمصر للتحريض ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية؛ وهذه الجهات تنظم له مؤتمرات صحافية يهاجم فيها مصر ومؤسساتها وقياداتها، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري".

وأضاف المحامي: "الهارب عمرو واكد يحرض ضد مصر خلال المؤتمرات التي يحضرها، وينقل صورة مغلوطة عنها ويوجه الاتهامات الكاذبة لمؤسسات الدولة بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي، وإثارة الفتنة في المجتمع المصري، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى تحريضه على التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري".

وطالب المحامي طارق محمود في ختام بلاغه بضرورة "فتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ، ووضع اسم عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضده، وإخطار إنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية وإحالته على محاكمة جنائية عاجلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي الخميس 19 دجنبر 2019 - 01:44
عمر واكد لعب دور يوسف في المسلسل العالمي
ماركو بولو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.