جنات مهيد تعود إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد

هسبريس من الرباط

بعد غياب عن السّاحة الفنّية لمدة ثلاث سنوات، تستعد الفنانة المغربية المقيمة بمصر جنات مهيد لطرح ألبوم غنائي مطلع السنة المقبلة، يحمل توقيع عدد من صناع الموسيقى العربية كتابة ولحنا.

وتنكب جنات على وضع لمساتها الأخيرة على الألبوم الذي تعتزم طرحه الشهر المقبل، وتدشن من خلاله عودتها الفنية بعد فترة غياب بسبب الحمل والولادة. وأورد مصدر لهسبريس في حديث عن تفاصيل الألبوم أنّه "يضم توليفة موسيقية متنوعة وبلهجات متعددة، ومختلف تماما عمّا قدمته جنات سابقا".

وسيحمل الألبوم الجديد للمطربة المغربية، حسب المصدر ذاته، "إمضاء عدد من صناع الموسيقى العربية كلمة ولحنا وتوزيعا، من بينهم مدين، بلال سرور، أحمد الحبشي، عبد الحميد الحباك وأسامة فوزي". ومن بين الأغاني التّي يتضمنها الألبوم "أحلى من الأحلام"، التي تعاونت فيها جنات مع كاتب الكلمات والملحن والموزع الموسيقي عبد الحميد الحباك.

وعن تضمن الألبوم للأغنية المغربية التّي جمعت جنات بالكاتب جلال كندالي والملحن زكريا بيقشة، وأشرف على توزيعها حمزة الغازي، يورد المصدر ذاته: "جنات لم تقتنع بعد بالصيغة النهائية للأغنية، لذلك لم تقرر بعد ضمها للألبوم أو تأجيلها لوقت لاحق، وإصدارها على شكل سينغل".

وتعد جنات مهيد من أبرز المطربات الشابات في الوطن العربي، شاركت لأوّل مرة في مسابقة غنائية في المغرب، تحمل اسم "نجوم الغد"، عند بلوغها سنّ الثامنة، ووقفت بكل اقتدار على خشبة المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية؛ وفازت بالجائزة الأولى، وتتالت بعد ذلك مشاركاتها في المسابقات الغنائية المحلية.

وعند بلوغها سن الخامسة عشرة، شاركت جنات في مهرجان ليالي دبي، وحصلت على جائزة أفضل صوت غنائي في الوطن العربي عام 2000، لتتلقى بعدها دعوة من رتيبة الحفني، مديرة دار الأوبرا المصرية، للمشاركة في إحياء إحدى الحفلات في المسرح الكبير؛ وكانت تلك المرة الأولى التي تقف فيها أمام الجمهور المصري.

وحصدت جنات إعجاب الجماهير من خلال ألبوم "اللي بيني وبينك" سنة 2006، وحصدت العديد من الجوائز، وصولا إلى ألبوم "حب امتلاك" سنة 2009، الذي نال أيضا أعلى نسبة مبيعات، وحصلت من خلاله على جائزة "ميدل ايست ميوزيك اورد"، وجائزة شبكة راديو وتلفزيون العرب.