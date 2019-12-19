المركز السينمائي يعلن قائمة مشاريع الأفلام المدعمة

هسبريس من الرباط

كشفت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، التي عقدت دورتها الثالثة في الفترة من 10 إلى 17 دجنبر بالرباط، عن قائمة مشاريع الأفلام التي ستستفيد من تسبيقات على المداخيل برسم الدورة الثالثة لعام 2019.

بلاغ للمركز السينمائي المغربي أوضح أنه خلال هذه الجلسة، التي عقدت في مقر المركز برئاسة فاطمة الوكيلي، درست اللجنة 40 مشروعا، من بينها 32 فيلما طويلا وثلاثة مشاريع أفلام قصيرة ومشروع شريط وثائقي وأربعة مشاريع للمساهمة في كتابة سيناريو، وكذا المرشحين للاستفادة من تسبيقات على المداخيل قبل الإنتاج، كما شاهدت 20 مشروعا وثائقيا حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني مرشحا للاستفادة من التسبيق.

وأضاف البلاغ أن اللجنة درست أيضا مشروعين للأفلام الطويلة وثلاثة أفلام قصيرة ووثائقيا واحدا، وهي مشاريع مرشحة للاستفادة من تسبيق على المداخيل بعد الإنتاج، قبل أن تخلص، في نهاية مداولاتها، إلى أن المشاريع الستة والستين، التي يستحق الكثير منها الاهتمام، قد تمت دراستها بعناية، لافتة إلى أن اللجنة واجهت مع ذلك إكراهين رئيسيين، هما الرقم القياسي لعدد المشاريع (66)، ومحدودية الميزانية المتبقية برسم السنة المالية 2019.

ووفق المصدر ذاته، قررت اللجنة منح تسبيقات على المداخيل (قبل الإنتاج) بمبلغ 4 ملايين و700 ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل "سيروكو" أو "مغامرة بيلاريكا" المقدم من قبل شركة " إكليبس فيلم"، من إخراج ياسين ماركو ماروكو بسيناريو من إعداده، فيما تم تخصيص مبلغ 4 ملايين و500 ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل "أميرة جبل عصفور" الذي قدمته شركة "JS2K"، وأخرجه كمال الدين بن عابد بسيناريو من إعداده.

كما منحت اللجنة مبلغا قدره 4 ملايين و200 ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل "أومالولو" الذي قدمته شركة "A2L Production"، وأخرجه عبد الحي العراقي بسيناريو من إعداده، ومبلغ بقيمة 3 ملايين و800 ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل "Triple A" الذي قدمته شركة "Je Films"، من إخراج جيهان البحار.

وخصصت اللجنة مبلغا قدره 700 ألف درهم لمشروع الفيلم الوثائقي (Notre dame de l'Altlas) الذي قدمته شركة "SDH"، من إخراج سمية دغوغي بسيناريو من إعدادها، ومبلغ 100.000 درهم لمشروع الفيلم القصير "Systeme" الذي قدمته شركة "Balance Production"، من إخراج وحيد موتانا بسيناريو من إعداده.

وبخصوص التسبيقات على المداخيل بعد الإنتاج، قررت اللجنة تخصيص مبلغ 600 ألف درهم للفيلم الطويل "مسعود، سعيدة وسعدان" الذي قدمته شركة "شاوي للإنتاج"، من إخراج إبراهيم شكيري وسيناريو من إعداده، ومبلغ 300 ألف درهم للفيلم الطويل "Braquage à la marocaine" الذي قدمته شركة "Prodige Film"، من إخراج أحمد الطاهري الإدريسي وسيناريو من إعداده.

كما منحت اللجنة مبلغ 200 ألف درهم لمشروع الفيلم القصير "لا تعترف أبدا" الذي قدمته شركة "صنع في المغرب للأفلام"، من إخراج زكية الطاهري وسيناريو من إعدادها، ومبلغ 180 ألف درهم لمشروع الفيلم القصير "أحمر" الذي قدمته شركة "Adam's Artistic Production"، من إخراج آدم ركاكينا وسيناريو من إعداده.

وبالنسبة للمساهمة في كتابة السيناريو، فقد حصلت كل من الأفلام الطويلة "موسم البرقوق" للمخرجة ريم مجدي، مقدم من شركة "Tifaw Films"، و"Atteinte à la pudeur" للمخرج محمد بوهاري، مقدم من شركة "Images du Sud"، على دعم بقيمة 70 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بسجل المساهمة في إعادة كتابة السيناريو، فقد تلقت كل من أفلام "La Dame aux Pieds nus" للمخرج فؤاد صويبة، مقدم من شركة "Chaoui Production"، و"أرض الملائكة للمخرج رشيد فكاك وعبد الله الشقيري، مقدم من شركة "Dramact 5"، و"الهدية أو شجرة الدنمارك"، للمخرج عبد الكريم جويطي، مقدم من شركة "Nadacom Design"، مبلغ 60.000.00 درهم، وذلك وفقا للمصدر نفسه.

أما فيما يخص الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، فقد قررت اللجنة منح تسبيقات على المداخيل قبل الإنتاج بمبلغ 960 ألف درهم للفيلم الوثائقي "رقص الصحراء"، مقدم من شركة "Video Media" من إخراج إبراهيم الإدريسي الحسني، وسيناريو من إعداد الغالي كريميش، ومبلغ 950 ألف درهم للفيلم الوثائقي "الأمير الصغير وحكمة الرمال"، قدمته شركة "Dak Cine Prod" من إخراج مريم آيت بلحسين وسيناريو من إعدادها، ومبلغ 930 ألف درهم لكل من الفيلم الوثائقي "زوايا الصحراء زوايا الوطن"، مقدم من شركة "fann.prod" من إخراج مجيدة بنكيران وسيناريو الشرقي عامر، وفيلم "هؤلاء النساء اللواتي يصنعن الصحراء"، تقدمت به شركة "Beaservices"، من إخراج رشيد زكي، وسيناريو بإعداد مشترك مع أسماء السلامي.

كما قررت اللجنة، حسب المصدر ذاته، منح مبلغ 920 ألف درهم للفيلم الوثائقي "Sahara Express" الذي قدمته شركة "South Media Wave"، من إخراج أسماء المدير وسيناريو من إعداد رشيد زكي، ومبلغ 910 آلاف درهم للفيلم الوثائقي "بئر أنزران" الذي قدمته شركة "الساقية برو"، من إخراج الشيخ أداه، ومبلغ 900 ألف درهم لكل من الأفلام الوثائقية "أطفال جهنم"، مقدم من شركة "Chifae Production"، من إخراج زينب شفشاوني وسيناريو بلوادي، و"Le Deconseille"، مقدم من شركة "Network Film Agency"، من إخراج علال العلوي وسيناريو علي سليم يارا.

وفي الإطار نفسه، تم منح مبلغ 850 ألف درهم للفيلم الوثائقي "عفراء" (الذي قدمته شركة "صحارينا للإنتاج"، من إخراج محمد أحمد بجيجة، وسيناريو سيدي محمد فاضل الجماني)، ومبلغ 830 ألف درهم للفيلم الوثائقي "لعزيب" (قدمته شركة "الصحراء كوم"، من إخراج جواد بديلي، وسيناريو علي مزدور)، ومبلغ 820 ألف درهم للفيلم الوثائقي الطويل "خيمة الصحراء" (قدمته شركة "Lastrada Pro"، من إخراج محمد فكران، وسيناريو الغالي كريميش).

وبخصوص المساهمة في إعادة كتابة السيناريو، قررت اللجنة منح مبلغ 50 ألف درهم لكل من الأفلام الوثائقية "طارق اللمتوني"، مقدم من شركة "Maghrus Trading" من إخراج فؤاد عزمي، وسيناريو مصطفى واعراب، و"Odette du Puigaudeau .. L'amoureuse du Sahara"، قدم من شركة "Myt Prod" من إخراج عبد الغفور الله يستر، وسيناريو من إعداده، و"الصحراء.. على طريق الألعاب الشعبية"، مقدم من شركة "Primetime.Com.Prod" من إخراج فاتن خلخال، وسيناريو باسم الحو)، و"المعطان"، مقدم من شركة "Tyres Production" من إخراج الشطكي عمور، وسيناريو سلامة جادو.

وعقدت الدورة الثالثة للجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية لعام 2019 بحضور بهاء الطرابلسي، وسونيا تراب، ونزهة الحضرمي، ورشيدة فكري، ومجدولين العلمي، وشرف الدين زين العابدين، وعبد الناجي ميراني، وعز الدين الهاشمي الإدريسي، وعبد الخالق ساخي.