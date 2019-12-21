فنانة بيروفية تعود إلى الجذور الإفريقية بمراكش

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تقيم الفنانة التشكيلية البيروفية-الإيطالية "ماريتا فونتانا" معرضها الفردي "الحياة، كما أتذكرها"، بمدينة مراكش، في الفترة من 30 دجنبر 2019 إلى غاية 31 يناير 2020؛ وذلك بقاعة العرض بـ"فندق الفلاح" Fellah.

وتعرض هذه الفنانة آخر أعمالها الصباغية ذات الطابع التجريبي الذي يروم عكس الواقع عبر مرآة داخلية ومتشظية، لا تبتغي أي نقل وأي محاكاة.

وتعدّ هذه الفنانة من الأسماء الفنية البيروفية التي تسعى إلى البحث المستمر في الأساليب الصباغية وأشكال التصوير المعاصر؛ غير متنكرة لأصولها الإفريقية، إذ تقول عن نفسها: "أشعر بأنني محظوظة جدًا لأنني تمكنت من دمج تراثي الخاص مع التأثير والإلهام اللذين منحتهما الثقافات الجديدة. جذوري هي الإسبانية والإيطالية والإفريقية. جاء أسلافي إلى بيرو خلال فترة العبودية، وهذا هو تراثي".

وفي هذا الصدد يقول الباحث الجمالي المغربي عزالدين بوركة: "ونحن إزاء المعرض المقام في مدينة مراكش، نقف أمام منجزات تصويرية حكائية، تكوّن مشاهد صغيرة في «روايتها» الكبرى، رواية «الحياة» التي تستقي منها مواضيعها، لتُسقطها على مرآتها الداخلية المتشظية، لتعكس منجزا حكائيا سحريا، يتنقل المتلقي بين تفاصيله من عمل إلى آخر".