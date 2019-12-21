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الرئيسية | فن وثقافة | الملياني ينادي باجتماع طارئ لاتحاد كتاب المغرب

الملياني ينادي باجتماع طارئ لاتحاد كتاب المغرب

الملياني ينادي باجتماع طارئ لاتحاد كتاب المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 21 دجنبر 2019 - 10:50

وجه إدريس الملياني، نائب رئيس اتحاد كتاب المغرب، دعوة إلى كافة أعضاء المكتب التنفيذي لحضور اجتماع طارئ وعاجل، "اقتضته الضرورة الملحة والمصلحة العامة للمنظمة ومستقبلها"؛ وذلك يوم الأحد 22 دجنبر بمقر الاتحاد.

وأوضح الملياني، في بلاغ صادر عنه، أن دواعي هذا الاجتماع أساسا "تكمن في كون اتحاد كتاب المغرب يعيش اليوم أصعب مراحله وأزماته منذ تأسيسه؛ إذ أصبح مهددا بالانقراض والتلاشي، متى لم يتم التسريع بإنقاذه، خاصة أنه مر عام ونصف على مؤتمر طنجة في يونيو 2018، وستة أشهر على تولي ما أطلقت عليها تسمية "اللجنة التحضيرية الموسعة"، ضدا على قرار مؤتمر طنجة، مهمة الإعداد للمؤتمر المقبل، دون أن تتمكن من تحقيق ذلك".

وأضاف بلاغ الملياني أنه لوحظ أن مجموعة من أعضاء هذه اللجنة التي كانت تتجدد باستمرار، وبدون شرعية تذكر، "انسحبوا بعد فشلهم في إيصال الاتحاد إلى المحطة المقبلة، فظل المؤتمر معلقا، وبقي الاتحاد على كف عفريت".

ونبه البلاغ إلى أنه ما لم يتم التعجيل بإسعاف المنظمة وإنقاذها، "ستلقى المصير الحتمي نفسه الذي طال منظمات وطنية أخرى، تعرضت للانقراض وصارت في خبر كان".

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