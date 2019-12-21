قاعات السينما الروسية تعرض ثورة "الضباط الأحرار"

هسبريس ـ مُتابعة

تشرع القاعات السينمائية في روسيا ابتداء من 26 دجنبر الجاري في عرض فيلم "اتحاد الإنقاذ" للمخرج الروسي، أندريه كرافتشوك، الفيلم الذي يتناول ثورة "الضباط الأحرار الروس" التي لازالت تثير جدلا تاريخيا إلى اليوم.

ويروي الفيلم قصة ثورة "الديسمبريين" (ديكابريستي) الضباط الأحرار الروس في دجنبر سنة 1825، وذلك بعد انتصار روسيا في الحرب ضد نابليون ومشاركة الجيش الروسي في احتلال فرنسا أعوام 1813 – 1817.

واتخذ منتجو الفيلم وكاتبا السيناريو، نيكيتا فيسوتسكي، وأوليغ مالوفيتشكو، لأول مرة في تاريخ السينما السوفياتية والروسية موقفا موضوعيا من تلك الثورة دون أن يقفوا إلى جانب أحد من طرفي الصراع السياسي، وهما القيصر نيقولاي الأول والضباط الأحرار الروس.

وتم تصوير الفيلم بدعم من القناة التلفزيونية الروسية الأولى، حيث تولى مدير القناة، قسطنطين أرنست، الإشراف على إنتاجه.

وقد دعا وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، إلى إدخال فيلم "إتحاد الإنقاذ" في برنامج الأفلام السينمائية الواجب عرضها في المدراس الثانوية الروسية.

يشار إلى أن الفيلم عرض يوم 18 دجنبر الجاري للنقاد والمحترفين السينمائيين في دار السينما "أكتوبر" بالعاصمة الروسية موسكو.