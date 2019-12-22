24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:26
|13:31
|16:04
|18:27
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ثلاث مؤسسات تتحالف لإنشاء قطب للخدمات الفندقية الراقية في المملكة
- القضاء يكتفي بدلائل عينية لمحاكمة قنصل فخري
- بوعيدة: العائلة "طريق الصحراء" .. وهذه "صفقة" السفارة والجهة
- نقاش في السياسة
- كوريا الشمالية تحذر واشنطن من الانتقادات الحقوقية
ثلاث مؤسسات تتحالف لإنشاء قطب للخدمات الفندقية الراقية في المملكة (5.00)
- إصابة جديدة تلحق الهزيمة ببدر هاري أمام "الوحش الهولندي" ريكو - (132)
- المغرب يستعد لاقتناء طائرات "المفترس" للقصف الجوي والأرضي - (79)
- رصيف الصحافة: طائرات أمريكا تحاصر ميليشيات البوليساريو بالجزائر - (78)
- إسبانيا ترفض ترسيم الحدود البحرية المغربية بسبب "أرخبيل الكناري" - (59)
- الديالمي: "الانفجار الجنسي" يكشف عن "حرّيات مسروقة" بالمغرب - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رواية "الطيبون" لمبارك ربيع تُترجَم إلى الروسية
صدرت الترجمة الروسية لروايته "الطيبون" للأديب المغربي الدكتور مبارك ربيع، عن دار النشر ريديرو في يكاترينبورغ بروسيا، أنجزتها المستعربة الروسية المعروفة أولغا فلاسوفا، بلوحة غلاف من إنجاز التشكيلي الأوزباكي ميدات كهار.
جدير بالذكر أن رواية "الطيبون"، التي صدرت في طبعتها الأولى عن دار الكتاب بالدار البيضاء سنة 1971، قد فازت "بجائزة المغرب العربي للرواية والقصة القصيرة" بتونس في السنة نفسها كما أدمجت لفترة ضمن دراسة المؤلفات في المناهج الدراسية الثانوية بالمغرب وترجمت إلى لغات عديدة.
المترجمة المستعربة الروسية أولغا فلاسوفا فازت، خلال السنة الجارية 2019، بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي بالدوحة.