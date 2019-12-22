رواية "الطيبون" لمبارك ربيع تُترجَم إلى الروسية

هسبريس من الرباط

صدرت الترجمة الروسية لروايته "الطيبون" للأديب المغربي الدكتور مبارك ربيع، عن دار النشر ريديرو في يكاترينبورغ بروسيا، أنجزتها المستعربة الروسية المعروفة أولغا فلاسوفا، بلوحة غلاف من إنجاز التشكيلي الأوزباكي ميدات كهار.

جدير بالذكر أن رواية "الطيبون"، التي صدرت في طبعتها الأولى عن دار الكتاب بالدار البيضاء سنة 1971، قد فازت "بجائزة المغرب العربي للرواية والقصة القصيرة" بتونس في السنة نفسها كما أدمجت لفترة ضمن دراسة المؤلفات في المناهج الدراسية الثانوية بالمغرب وترجمت إلى لغات عديدة.

المترجمة المستعربة الروسية أولغا فلاسوفا فازت، خلال السنة الجارية 2019، بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي بالدوحة.