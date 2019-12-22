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الرئيسية | فن وثقافة | فرقة تافوكت تعرض معاناة حنظلة بمسارح المملكة

فرقة تافوكت تعرض معاناة حنظلة بمسارح المملكة

فرقة تافوكت تعرض معاناة حنظلة بمسارح المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 22 دجنبر 2019 - 03:20

قدمت فرقة مسرح تافوكت، بالمركز الثقافي محمد خير الدين بتيزنيت، مسرحيتها "أفرزيز"، وذلك في إطار جولاتها المسرحية الوطنية، بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة.

وأعلنت الفرقة المسرحية تافوكت أن برنامج الجولة الوطنية يتضمن عرض "أفرزيز" اليوم الأحد بالمركب الثقافي محمد بوجناح بالدشيرة الجهادية؛ على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

وفي سياق برمجة مسرحية "أفرزيز" لشهر دجنبر الجاري، تم تقديم خمسة عروض في وقت سابق، شملت مدن عين حرودة والقنيطرة والحاجب والخميسات.

وتحكي المسرحية "أفرزيز" عن "حنظلة الذي يقبض عليه ذات ليلة دون أن يعرف تهمته، ويزج به في السجن، ليظل فيه ستة أشهر دون جريرة، حيث يجب عليه أن يدفع كل ما اذخره رشوة لسجانيه كي يسمحوا له بالخروج من السجن، فيعود إلى زوجته ليجدها قد حوّلت بيته إلى ماخور، وتطرده من البيت مدعية عدم تفهمها لسر غيابه، بل ومتهمة إياه بالخيانة".

وجاء العمل المسرحي "أفرزيز" بتأليف من سعد الله ونوس، إعداد وإخراج بوسرحان الزيتوني، الترجمة إلى الأمازيغية محمد بنسعود، سينوغرافيا حسناء كوردان، تشخيص الزاهية الزهري ومحمد بنسعود وسعاد توناروز وعبد الله التاجر، تصميم وإنجاز الملابس رجاء بويشو، التأليف الموسيقي إدريس تامونت، الإضاءة والصوت سهام فاطن، المحافظة العامة محمد الهوز، الديكور أبو علي عبد العالي، البرمجة والتسويق لمؤسسة تافوكت للإنتاج، إدارة الإنتاج والإشراف الفني والتقني خالد بويشو.

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