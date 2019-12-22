مهرجان يدعم تجارب سينما الشباب في سيدي قاسم

هسبريس من الرباط

ترأس الحبيب ندير عامل إقليم سيدي قاسم، بالقاعة الكبرى لبلدية المدينة، افتتاح الدورة العشرين من مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير التي ستمتد إلى غاية 24 دجنبر الجاري، وذلك تحت شعار "جميعا من أجل دعم التجارب السينمائية الشابة".

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "برنامج الدورة يتضمن مسابقة رسمية لثلاثة عشر فيلما مغربيا روائيا قصيرا، وعروضا أخرى خارج المسابقة، إضافة إلى فقرة مهمة لتقريب السينما من الجمهور الواسع تحت اسم: السينما في الحومة، التي تستهدف حيين عريقين بالمدينة هما حي الزاوية وحي الشليحات".

وأضاف المصدر ذاته أن "المهرجان سيحتفي بالمسار الإبداعي لكل من الفنانة زهور السليماني، والفنانة السعدية أزكون، والفنان صلاح ديزان، الذين يعدون من نجوم الشاشة الفضية المغربية، إضافة إلى تكريم لروح الفقيد موحى الموساوي، وتكريم رمزي عن طريق معرض للصور خاص بموضب الأفلام المغربي الفنان علال السهبي".

وموازاة مع أنشطة المهرجان، يضيف البلاغ، "ستنظم ورشات تكوينية لفائدة الشباب في السينما، ومعارض للكتاب والصور الفوتوغرافية، وحفلات توقيع بعض الإصدارات، إضافة إلى صبيحة سينمائية وترفيهية للأطفال من تنشيط الفنانة جميلة الدليمي، وعروض سينمائية خاصة بالمتمدرسين ستقام بخمس مؤسسات تعليمية إعدادية وتأهيلية إضافة إلى مدرسة الفرصة الثانية".

يُشار إلى أن مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير ينظم من طرف جمعية النادي السينمائي بسيدي قاسم، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم سيدي قاسم، والمركز السينمائي المغربي، وجهات أخرى.