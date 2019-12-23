بوجعبوط يقارب النظرة الأمريكية للحقوق بالمغرب

أيوب صدور من تطوان

وقع الكاتب المغربي المصطفى بوجعبوط إصداره الأخير "حقوق الإنسان بالمغرب بمنظار تقارير وزارة الخارجية الأمريكية"، بمركز المديرية الإقليمية للشباب والرياضة (قطاع الثقافة) بمدينة القنيطرة، بحضور أصدقائه ومعارفه وعدد من الكتاب، إضافة إلى مهتمين بالمجال الإبداعي.

وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من إدارة دار القرويين للنشر والتوزيع، وبشراكة مع المديرية الإقليمية للشباب والرياضة (قطاع الثقافة) بوبكر لارغو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، بالإضافة إلى حاميد زيار، رئيس المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الخارجية، وحضور لافت للكاتب والمعتقل السابق بتازمامارت محمد المرزوقي.

وأجمعت التدخلات على جدية الإصدار المحتفى به، الذي يتناول أهمية حقوق الإنسان في أجندة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال وزارة خارجيتها، التي تقوم بأجرأة تقارير سنوية بخصوص وضعية حقوق الإنسان بجل بلدان المعمور، تفعيلا للمادتين 116 و502 من قانون المساعدات الخارجية. وتعدُّ هذه التقارير من قبل مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، الذي يقدمها على شكل تقرير شامل إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وارتكز بوجعبوط على هذه التقارير، باعتبارها أحد العناصر الأساسية، التي تستند إليها الولايات المتحدة الأمريكية لرصد خروقات حقوق الإنسان في العالم، ونظرا لكونها أداة فعالة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، تمر مرحلة صياغتها وإعدادها عبر تجميع المعلومات من السفارات الأمريكية، والتأكد من صحتها عبر مختلف الوسائل والطرق قبل إرسالها إلى المكتب الموكولة إليه مهمة الصياغة بوزارة الخارجية الأمريكية، قبل عرض النسخة الأخيرة على الكونغرس.

وقد اختتم اللقاء بحفل توقيع الكتاب والتقاط صور مع مؤلفه مع عبارات الثناء والإشادة بالدراسة، التي تعتبر آلية تؤسس لدراسة تقارير وزارة الخارجية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان، عبر طرح مجال خصب للبحث في خفايا هذه التقارير، ومرجعا مثاليا تمهيديا للأطراف والفاعلين، الذين لم يفهموا بعد مضامين تقارير وزارة الخارجية الأمريكية كأداة لتقييم أداء الحكومات عبر المعمور في حفظ حقوق مواطنيها.