محمد شحرور يسلم الروح إلى بارئها في أبوظبي

هسبريس من الرباط

توفي المهندس والباحث والمفكر السوري محمد شحرور بمدينة أبو ظبي، مساء أمس السبت، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء خبر الوفاة في الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني الرسمي للمهندس محمد شحرور، وبحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار النعي إلى أن الدكتور محمد شحرور انتقل إلى رحمة الله في الإمارات، وسينقل جثمانه الطاهر إلى دمشق، بناءً على وصيته، ليدفن في مقبرة العائلة.